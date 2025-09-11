PSOEk 9 puntuko aldea atera dio PPri CISen iraileko barometroan
Espainiako hauteskunde orokorrak gaur izanez gero, sozialistek botoen ehuneko ia 33 lortuko lituzke, eta popularrek, aldiz, ehuneko ia 24.
CIS ikerketa etxeak boto asmoaz egindako azken galdeketaren arabera, Espainiako hauteskunde orokorrak gaur egingo balira, PSOEk lehen indarra izaten jarraituko luke Alderdi Popularrari 9 puntuko aldea aterata. Boto estimazioa % 32,7koa da sozialistentzat eta % 23,7koa popularrentzat.
Irailaren 1etik 6ra egindako 4.122 elkarrizketetatik abiatuta egin du CISek azken ikerketa lana. Horren arabera, eskuin muturrak, VOXek, azken hilabeteetan izan duen beherakada nabarmenena izanagatik, indartsu jarraitzen du, inkestaren arabera, Alderdi Popularretik geroz eta gertuago, boto asmoan % 17tik gora lortuta.
Nolanahi ere, eta oraindik PSOEren eta PPren arteko aldea handia izan arren, sozialistek ez dituzte berreskuratu Cerdan auzia lehertu zenean galdu zituzten puntuak: ekaineko barometroak % 34,3 ematen zien, eta hurrengo hilabetean % 27,0ra jaitsi ziren.
Autogobernuaren berrikuntzari buruzko eztabaidan "lan asko egitea eta titular gutxiago ematea" gomendatu du EH Bilduk
Nerea Kortajarenak adierazi duenez, "denok ulertzen badugu hau dela unea eta estatus berriari buruzko eztabaidak zentralitatean egon behar duela, nik lan gehiago eta titular gutxiago gomendatuko nituzke". Era berean, EH Bilduko buruzagiak autogobernuaren berrikuntzari buruzko elkarrizketetan murgilduta dauden alderdi politikoei "erabakitasunez, gaitasunez eta erantzukizunez" jokatzeko deia egin die.
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak I+G garatzeko lankidetza hitzarmena sinatu dute
Kanarietako Gobernu egoitzan jaso du Victor Clavijo Kanarietako presidenteak Imanol Pradales lehendakaria. Bertan, kanario-euskal fusio musika-emanaldi bat izan dute ikusgai eta, jarraian, bi erkidegoetan I+G+b garatzeko aldebiko ituna sinatu dute.
Nafarroako Gobernuak beste sei pertsona gehiago aitortu ditu Estatuaren bortxaren biktima modura
Ebazpen horiekin 84 dira jada orian arte 16/2019 Foru Legearen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Katalunia eta Euskadi "subiranotasunaren defentsan" batuta egotea defendatu dute EAJk eta EH Bilduk
Aitor Esteban (EAJ) eta Idurre Bideguren (EH Bildu) Kataluniako Diadaren ospakizunetan izan dira. Buruzagi jeltzaleak ohartarazi duenez, "oso adi eta elkarrekin ibili beharko gara nazio bila, batez ere Europari begira".
Espainiako Gobernua Vueltak Israelgo taldeen parte-hartzea debekatzearen alde dago
"Mundu guztiak ulertzen du gero eta herritar gehiago kalera ateratzea eta Gazan bizi den sarraskiaren aurrean haserrea agertzea", adierazi du Pilar Alegria Espainiako Gobernuko bozeramaileak.
Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean egindako lore-eskaintzekin abiatu dute Diada Katalunian
Kataluniako erresistentziaren ikur den monumentuaren aurrean desfilatu dute erakunde, alderdi eta entitateetako ordezkariek. Independentismoak bere indar erakustaldia egin nahi du gaur, Salvador Illa presidentearen bigarren Diadan, azken urteetan ANCren mobilizazioetan jende kopurua gutxituz joan denean.
Kataluniako Diadak katalanaren defentsa indartuko du EAJren eta EH Bilduren presentziarekin
Kataluniako independentismoaren ahultasun politiko handiko une batean heldu da du irailaren 11 hau, katalana blindatzen zuen dekretuaren baliogabetze judizialak bultzatuta. EAJren aldetik Aitor Esteban eta Joseba Diez Antxustegi izango dira, eta EH Bilduren izenean Idurre Bideguren eta Igor Zulaika.
Sortuk memoria eta erakundeen aitorpena eskatu ditu Txiki eta Otaegirentzat
Irailaren 27an 50 urte beteko dira fusilatu zituztenetik, eta alderdiak Iruñean egingo den oroimen-ekitaldian parte hartzeko deia egin du. Ekitaldi horiek "mina" eragiten dutela diotenei buruz, Sorturen iritziz, oraindik "lehen eta bigarren mailako biktimak" daude.
Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu ikasgeletan katalana babesten duen dekretuaren hainbat artikulu
Epaiak hamar bat artikulu baliogabe utzi ditu, besteak beste, katalana komunikazio- eta ikaskuntza-hizkuntza gisa eta irakaskuntza- eta administrazio-jardueretako ohiko hizkuntza gisa ezartzen zutenak. Generalitateak helegitea jar dezake.