El Gobierno Foral reconoce a otras seis víctimas de violencia del Estado en Navarra

El Gobierno de Navarra ha reconocido oficialmente como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos” al amparo de la Ley Foral 16/2019 a otras seis personas que sufrieron violencia política por parte del Estado en la Comunidad Foral.



Así lo ha comunicado la dinámica 'Egiaren garaia da. Memoria inclusiva para Nafarroa' en un comunicado en el que valora estos reconocimientos como "pasos hacia adelante en el camino hacia la construcción de un marco de convivencia en Navarra que se comprometa con una memoria inclusiva que permita conocer todo lo ocurrido en el contexto de violencia de motivación política sin excepción".



Los casos reconocidos por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, subrayan, "vuelven a mostrar que la realidad de la violencia política en Navarra debe ser abordada con responsabilidad por los poderes públicos".



Desde la iniciativa se han dado a conocer las identidades de cinco de esas personas entre las que se encuentran Jose Luis Cerezo Conde, torturado en dos ocasiones por la Policía Nacional en 1970 y 1973 y Joxe Lacalle Huarte, quien en 1978 fue víctima de un ataque propinado por los Guerrilleros de Cristo Rey en el bar que regentaba, en 1979 sufrió la colocación de un artefacto explosivo en el bar que regentaba y en 1981 fue torturado por la Guardia Civil.



A ellos se suman Txaro Etxetxipia Senosiain, torturada por la Policía Nacional en 1983; Odon Ulibarrena Iroz, torturado en dos ocasiones por la Policía Nacional en 1984 y 1985 y Javier Casado Gurucharri, quien sufrió una agresión por la Policía Nacional en 1990.



Con estas resoluciones son ya 84 las personas reconocidas oficialmente como víctimas de violencia política en el marco de esta Ley Foral hasta el momento. Según los datos que manejan desde Egiari Zor y La Red de Personas Torturadas hay en Navarra de seis víctimas mortales (una de ellas a consecuencia de la tortura), 54 personas torturadas, 19 personas con lesiones físicas y/o psicológicas, dos personas por daños materiales, una persona torturada que sufrió lesiones físicas y daños materiales; otra persona tortura que sufrió también daños materiales y una más con lesiones físicas y daños materiales.