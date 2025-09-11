Nafarroako Gobernuak beste sei pertsona gehiago aitortu ditu Estatuaren bortxaren biktima modura
Ebazpen horiekin 84 dira jada orian arte 16/2019 Foru Legearen esparruan indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Nafarroako Gobernuak "giza eskubideen urraketen biktima" modura aitortu ditu, 6/2019 Foru Legearen babesean, Nafarroan estatuaren aldetik bortxa politikoa jasan zuten beste sei pertsona.
Hala jakinarazi du 'Egiaren garaia da. Memoria Inclusiva para Navarra' ekimenak adierazpen batean, eta gaineratu duenez aintzatespen horiek "aurrera pauso dira Nafarroan memoria inklusibo batekin konprometituko den eta motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutzeko aukera emango duen elkarbizitza esparru bat eraikitzeko bidean".
Errekonozimendu eta Erreparazio Batzordeak onartutako kasuek "berriro ere erakusten dute Nafarroako indarkeria politikoaren errealitateari erantzukizunez heldu behar diotela botere publikoek".
Ekimenetik pertsona horietako bosten izenak jakinarazi dituzte. Horien artean, Jose Luis Cerezo Conde, 1970ean eta 1973an Polizia Nazionalak birritan torturatua, eta Joxe Lacalle Huarte. 1978an Guerrilleros de Cristo Reyk bere tabernan egindako eraso baten biktima izan zen Lacalle, 1979an lehergailu bat jarri zioten bere tabernan eta 1981ean Guardia Zibilak torturatu egin zuen.
Horiez gain, biktima gisa aitortua izan da Txaro Etxetxipia Senosiain, 1983an Polizia Nazionalak torturatua; baita Odon Ulibarrena Iroz, 1984an eta 1985ean Polizia Nazionalak bi aldiz torturatua; eta Javier Casado Gurucharri, 1990ean Polizia Nazionalaren erasoa jasan zuena.
Ebazpen horiekin, dagoeneko 84 dira Foru Lege honen esparruan ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak. Egiari Zor eta Pertsona Torturatuen Sareak eskuartean dituten datuen arabera, biktima horieetatik sei hildako pertsonak dira (horietako bat torturaren ondorioz); 54 torturatuak; 19 lesio fisiko eta/edo psikologikoak jasan dituztenak; bi pertsona kalte materialak jasandakoak; torturatutako pertsona bat zeinak lesio fisikoak eta kalte materialak ere jasan zituen; torturatutako pertsona bat, kalte materialak ere jasan zituena; eta beste bat lesio fisiko eta kalte materialak jasan zituena.
