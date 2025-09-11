DIADA
Más de 40 000 personas defienden la soberanía y la lengua catalana en las manifestaciones de la Diada

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
En Barcelona se han dado cita más de 28.000 personas. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 40 mila pertsonak baino gehiagok subiranotasuna eta katalana defendatzen dituzte Diadako manifestazioetan
author image

EITB

Última actualización

Unas 41 500 personas han participado, según las policías locales, en las manifestaciones convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, entre otras asociaciones, en Barcelona, Girona y Tortosa con motivo de la Diada. 

La manifestación de Barcelona se ha celebrado bajo amenaza de lluvia y la afluencia ha sido menor que en ocasiones anteriores. Se han escuchado proclamas en favor de la soberanía y la lengua catalana, y los organizadores han llamado a desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el catalán.

Cataluña Barcelona Política

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu recomienda "más trabajo y menos titulares" en el debate sobre la renovación del autogobierno

Nerea Kortajarena ha señalado que, "si todos entendemos que éste es el momento y que el debate sobre el nuevo estatus debe estar en la centralidad, yo recomendaría más trabajo y menos titulares". Asimismo, la dirigente de EH Bildu ha emplazado a los partidos políticos inmersos en las conversaciones sobre la renovación del autogobierno actuar "con determinación, aptitud y responsabilidad".
El independentismo pondrá a prueba este jueves su estado de ánimo, en la segunda Diada del 11 de septiembre con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la Diada en Cataluña con las ofrendas ante el monumento a Rafael Casanova

Representantes de instituciones, partidos y entidades han ido desfilando por el monumento símbolo de la resistencia catalana frente a las tropas borbónicas en 1714. El independentismo pone a prueba hoy su estado de ánimo en la segunda Diada del president Salvador Illa, y tras unas últimas ediciones en las que la afluencia de gente a las movilizaciones de la ANC ha ido disminuyendo. 
