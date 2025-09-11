Diada 2025
PNV y EH Bildu defienden que Cataluña y Euskadi estén unidas en "defensa de la soberanía"

Aitor Esteban (EAJ) eta Idurre Bideguren (EH Bildu) Kataluniako Diadaren ospakizunetan izan dira.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Katalunia eta Euskadi "subiranotasunaren defentsan" batuta egotea defendatu dute EAJk eta EH Bilduk
author image

EITB

Última actualización

Aitor Esteban (PNV) e Idurre Bideguren (EH Bildu) han asistido a los actos de celebración de la Diada en Cataluña. El dirigente jeltzale ha advertido que "tendremos que poner mucha atención, a partir de ahora, al marco europeo" (original en euskera).

Diada EH Bildu EAJ-PNV Cataluña Política

El independentismo pondrá a prueba este jueves su estado de ánimo, en la segunda Diada del 11 de septiembre con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la Diada en Cataluña con las ofrendas ante el monumento a Rafael Casanova

Representantes de instituciones, partidos y entidades han ido desfilando por el monumento símbolo de la resistencia catalana frente a las tropas borbónicas en 1714. El independentismo pone a prueba hoy su estado de ánimo en la segunda Diada del president Salvador Illa, y tras unas últimas ediciones en las que la afluencia de gente a las movilizaciones de la ANC ha ido disminuyendo. 
