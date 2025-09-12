El lehendakari Pradales se reúne con miembros de Open Arms
Durante la visita realizada por el lehendakari y la consejera Nerea Melgosa al barco de Open Arms, Imanol Pradales ha querido expresar su apoyo a la labor que realiza la ONG en las Islas Canarias.
El PNV realizará el primer acto oficial en su edificio de la Avenida Marceau de París el 20 de septiembre
La secretaria del Euzkadi Buru Batzar Maitane Ipiñazar no ha desvelado más detalles de este "emotivo" evento, si bien ha subrayado que “es muy importante para el PNV, así como para el conjunto de la sociedad vasca, la recuperación de este edificio”.
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz pide al Gobierno español que reduzca de 350 a 200 las plazas del centro para refugiados de Arana
Maider Etxebarria ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por los vecinos de la zona para ayuda a la integración de los refugiados. Melgosa, por su parte, ha considerado que reducir de 350 a 200 plazas la capacidad del centro de acogida "no es suficiente".
Andueza: "El futuro del autogobierno se tendrá que pactar con el Estado, dentro de la Constitución"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado en el programa 'Egun On' de ETB1 que "En la reforma del Estatuto hay que centrarse en todas las cuestiones que nos unen; no en aquellas que nos dividen, como el derecho de autodeterminación. Asimismo, ha subrayado que "el futuro del autogobierno debe ser pactado con el Estado, y todo ello dentro del marco constitucional".
Asirón, sobre la denuncia a Endika Alonso: "Vemos, una vez más, la tendencia de UPN por judicializar la política"
El alcalde de Pamplona ha defendido al concejal denunciado por UPN por sus palabras en Hatortxu Rock. Según Joseba Asirón, "la defensa de los derechos de las personas nunca puede ser delito".
Al lehendakari le inquieta "muchísimo" un posible gobierno PP-Vox por la recentralización
En este contexto, "hay que estar preparados para un hipotético gobierno alternativo del PP con Vox en el que tendría que defender con uñas y dientes a Euskadi, las instituciones vascas, la lengua vasca y todas las políticas públicas", ha dicho Pradales.
Ramiro González: "No es lo mismo rechazar que condenar"
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha condenado el acoso que está sufriendo Beatriz Artolazabal. Asimismo, ha criticado que EH Bildu no lo haya hecho, diciendo que "no es lo mismo rechazar que condena" "estos ataques. "Las palabras son importantes", ha señaldo González en los micrófonos de Radio Vitoria.
UPN denuncia a un edil de EH Bildu en Pamplona por unas palabras "en favor de los presos de ETA" en Hatortxu Rock
Según han indicado desde UPN, "las palabras de Endika Alonso ('Hasta que todos estén en casa. Viva nosotros. Vivan los nuestros. Viva Hatortxu'), fueron pronunciadas desde el escenario y ante miles de personas". "Se trata de una expresión cargada de significado político e ideológico", han destacado.
Más de 40 000 personas defienden la soberanía y la lengua catalana en las manifestaciones de la Diada
Unas 41 500 personas han participado, según las policías locales, en las manifestaciones convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, entre otras asociaciones, en Barcelona, Girona y Tortosa con motivo de la Diada. La manifestación de Barcelona se ha celebrado bajo amenaza de lluvia y la afluencia ha sido menor que en ocasiones anteriores. Se han escuchado proclamas en favor de la soberanía y la lengua catalana, y los organizadores han llamado a desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el catalán.