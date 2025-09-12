Bisita ofiziala
Pradales lehendakaria 'Open Arms'eko kideekin bildu da

Pradales visita el Open Arms
18:00 - 20:00

Imanol Pradalesek Open Arms bisitatu du. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Lehendakariak eta Nerea Melgosa sailburuak Open Arms ontzira egindako bisitan, Imanol Pradalesek gobernuz kanpoko erakundeak Kanarietan egiten duen lana babestu nahi izan du.

 

Imanol Pradales Kanariak Migrazioa Politika

