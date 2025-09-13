El lehendakari, Imanol Pradales, sitúa la reunión que mantendrá el próximo viernes con el presidente catalán, Salvador Illa, dentro de la búsqueda de “alianzas con aquellos que comparten con nosotros proyectos, valores, una manera de ver la política, que es pensando en las personas”.

Desde su viaje oficial en las Islas Canarias, el lehendakari ha destacado que Cataluña es un “aliado”, y que “todo lo que sea compartir valores, proyectos, acuerdos, es bueno, siempre que nos centremos en lo que le interesa a la gente”.

Ha destacado que hay “algunos problemas que no se pueden solucionar unilateralmente” y que se necesitan aliados. Entre otros temas, recuerda que necesitan a Cataluá “para defender la oficialidad del euskera en la UE”.

Además, ha pedido “mirar menos a Madrid y al ruido y a la crispación” que llegan desde allí, y “mirar más a quienes comparten valores” y al “campamento base que para nosotros es Europa”.