Pradales recibirá a Illa el próximo 19 de septiembre

El lehendakari defiende buscar “alianzas con aquellos que comparten con nosotros proyectos, valores, una manera de ver la política, que es pensando en las personas”.
Illa y Pradales. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Pradalesek "aliatu" gisa ikusten du Katalunia, eta "Madrilera gutxiago begiratzeko" eskatu du
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, sitúa la reunión que mantendrá el próximo viernes con el presidente catalán, Salvador Illa, dentro de la búsqueda de “alianzas con aquellos que comparten con nosotros proyectos, valores, una manera de ver la política, que es pensando en las personas”.

Desde su viaje oficial en las Islas Canarias, el lehendakari ha destacado que Cataluña es un “aliado”, y que “todo lo que sea compartir valores, proyectos, acuerdos, es bueno, siempre que nos centremos en lo que le interesa a la gente”.

Ha destacado que hay “algunos problemas que no se pueden solucionar unilateralmente” y que se necesitan aliados. Entre otros temas, recuerda que necesitan a Cataluá “para defender la oficialidad del euskera en la UE”.

Además, ha pedido “mirar menos a Madrid y al ruido y a la crispación” que llegan desde allí, y “mirar más a quienes comparten valores” y al “campamento base que para nosotros es Europa”.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Salvador Illa Cataluña Política

Imanol Pradales en Tenerife
Al lehendakari le inquieta "muchísimo" un posible gobierno PP-Vox por la recentralización

En este contexto, "hay que estar preparados para un hipotético gobierno alternativo del PP con Vox en el que tendría que defender con uñas y dientes a Euskadi, las instituciones vascas, la lengua vasca y todas las políticas públicas", ha dicho Pradales, que ha aprovechado la visita a las Islas Canarias para reunirse con organizaciones que atienden a refugiados y visitar el barco 'Open Arms'. 

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz pide al Gobierno español que reduzca de 350 a 200 las plazas del centro para refugiados de Arana

Maider Etxebarria ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por los vecinos de la zona para ayuda a la integración de los refugiados. Melgosa, por su parte, ha considerado que reducir de 350 a 200 plazas la capacidad del centro de acogida "no es suficiente".

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko ‘Egun On’ saioan azpimarratu duenez, “Estatutuaren erreforman batzen gaituzten gai guztietan jarri behar da arreta; ez bereizten gaituztenetan, hala nola autodeterminazio-eskubidean”.
Andueza: "El futuro del autogobierno se tendrá que pactar con el Estado, dentro de la Constitución"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado en el programa 'Egun On' de ETB1 que "en la reforma del Estatuto hay que centrarse en todas las cuestiones que nos unen; no en aquellas que nos dividen, como el derecho de autodeterminación". Asimismo, ha subrayado que "el futuro del autogobierno debe ser pactado con el Estado, y todo ello dentro del marco constitucional".

