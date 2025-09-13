Pradales-Illa bilera
Pradalesek Illa hartuko du irailaren 19an

Lehendakariak "proiektuak eta balioak partekatzen dituztenekin aliantzak" bilatu nahi ditu.

Illa eta Pradales. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak "proiektuak, balioak, politika ikusteko modu bat partekatzen dituztenekin aliantzak" lortzeko ahalegin gisa aurkeztu du ostiralean Salvador Illa Kataluniako presidentearekin egingo duen bilera.

Kanarietara egin duen bidaia ofizialean lehendakariak nabarmendu duenez, Katalunia "aliatu" bat da, eta "balioak, proiektuak eta akordioak partekatzea ona" da, "jendeari interesatzen zaionean oinarritzen bagara betiere".

Pradalesen hitzetan, "aldebakarrez konpondu ezin diren arazoak daude", eta aliatuak behar dira horiei aurre egiteko. "Europar Batasunean euskararen ofizialtasuna defendatzeko", esaterako, Katalunia behar dutela adierazi du.

Gainera, Madrili eta bertatik iristen diren "zaratari eta giro gaiztoari gutxiago begiratzeko" eta "balioak partekatzen dituztenei gehiago begiratzeko" eskatu du, tartean "guretzat oinarrizko kanpalekua den Europari".

