CAMBIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

De Andrés afirma que el relevo de la dirección del PP de Bizkaia responde a una “propuesta” de la Ejecutiva Nacional

Manifiesta que el cambio en la cúpula de los 'populares' vizcaínos tiene el objetivo de "mejorar la capacidad" de esta formación.
BILBAO, 24/07/2025.- El presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, ha ofrecido este jueves en Bilbao una conferencia de prensa para analizar la actualidad política vasca. EFE/ Miguel Toña
De Andrés, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: De Andresek esan du Zuzendaritza Nazionalaren "proposamena" izan dela Bizkaiko PPko zuzendaritza aldatzea
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que la decisión de relevar a la dirección del Partido Popular de Bizkaia responde a "una propuesta de la Ejecutiva Nacional" ante la necesidad de "mejorar la capacidad" de esta formación.

De Andrés, en declaraciones a los medios de comunicación durante la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa en Leza, se ha referido de esta forma al anuncio efectuado este pasado sábado por la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, y el secretario general de la formación, Eduardo Andrade, de renunciar a estas responsabilidades para "facilitar un cambio en la dirección".

El lider del PP vasco ha manifestado que la propuesta de una comisión transitoria en Bizkaia parte de la Ejecutiva Nacional, y que este asunto será abordado este próximo lunes por parte de la propia Ejecutiva Nacional.

Tras afirmar que considera que la propuesta se aprobará "con consenso", ha señalado que este cambio "tiene que ser bueno para Bizkaia".
   
"Tenemos un reto muy importante y tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos; y esta decisión va en la línea de mejorar las estructuras y la capacidad del partido para hacer frente al reto importante que tenemos", ha añadido.

Raquel González deja de ser presidenta del PP en Bizkaia para ser sustituida por Amaya Fernández
Bizkaia PP Vasco PP Javier de Andrés Política

Más noticias sobre política

Imanol Pradales en Tenerife
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al lehendakari le inquieta "muchísimo" un posible gobierno PP-Vox por la recentralización

En este contexto, "hay que estar preparados para un hipotético gobierno alternativo del PP con Vox en el que tendría que defender con uñas y dientes a Euskadi, las instituciones vascas, la lengua vasca y todas las políticas públicas", ha dicho Pradales, que ha aprovechado la visita a las Islas Canarias para reunirse con organizaciones que atienden a refugiados y visitar el barco 'Open Arms'. 

Cargar más