ALDAKETAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

De Andresek esan du Zuzendaritza Nazionalaren "proposamena" izan dela Bizkaiko PPko zuzendaritza aldatzea

Bizkaiko 'popularren' buruzagitza aldatzearen helburua alderdi horren "gaitasuna hobetzea" dela adierazi du.
BILBAO, 24/07/2025.- El presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, ha ofrecido este jueves en Bilbao una conferencia de prensa para analizar la actualidad política vasca. EFE/ Miguel Toña
De Andres, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Javier de Andres EAEko PPko presidenteak adierazi du Bizkaiko Alderdi Popularraren zuzendaritza ordezkatzeko erabakiak "Zuzendaritza Nazionalaren proposamen bati" erantzuten diola, eta "gaitasuna hobetzea" duela helburu.

De Andresek, Lezan, Arabar Errioxako Mahats-bilketaren Jaian, komunikabideei egindako adierazpenetan, larunbatean Raquel Gonzalez Bizkaiko PPko presidenteak eta Eduardo Andrade alderdiko idazkari nagusiak, "zuzendaritzan aldaketa bat errazteko", egindako iragarpenari buruz hitz egin du.

EAEko PPko buruak adierazi duenez, Bizkaiko batzorde iragankorraren proposamena Batzorde Nazionalean oinarritzen da, eta gai hori datorren astelehenean aztertuko du Batzorde Nazionalak.

Proposamena "adostasunez" onartuko dela esan ostean, aldaketa horrek "Bizkaiarentzat ona" izan behar duela adierazi du.
   
"Oso erronka garrantzitsua dugu, eta oso zorrotzak izan behar dugu geure buruarekin; eta erabaki hau alderdiaren egiturak eta gaitasuna hobetzearen ildotik doa, daukagun erronka garrantzitsuari aurre egiteko", gaineratu du.

Raquel Gonzalezek Bizkaiko PPko presidente izateari utzi eta Amaya Fernandezek ordezkatuko du
Bizkaia Euskadiko Alderdi Popularra PP Javier de Andrés Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu