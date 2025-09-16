NAVARRA
Chivite afirma que los informes de Anticorrupción solo aprecian "errores en la gestión"

Chivite niega que exista corrupción en los contratos a Antxon Alonso; únicamente de “irregularidades administrativas”
Euskaraz irakurri: Ustelkeriaren aurkako txostenek "kudeaketan akatsak" baino ez dituztela ikusten esan du Chivitek
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado que el informe de la Oficina de Anticorrupción, que dice que la adjudicación del túnel de Belate es "nula de pleno derecho", señala "errores en la gestión". Asimismo, ha subrayado que "no hay corrupción, no ha habido daño patrimonial y no hay conflicto de intereses".

