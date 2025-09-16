NAFARROA
Ustelkeriaren aurkako txostenek "kudeaketan akatsak" baino ez dituztela aipatzen esan du Chivitek

Chivite niega que exista corrupción en los contratos a Antxon Alonso; únicamente de “irregularidades administrativas”
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Ustelkeriaren aurkako Bulegoaren txostenak dio Belateko tunelaren esleipena "erabat deuseza" dela, eta "kudeaketan akatsak" egon izana aipatzen du. Chivitek azpimarratu duenez, "ez dago ustelkeriarik, ez da ondare-kalterik egon eta ez dago interes-gatazkarik".

