Ustelkeriaren aurkako txostenek "kudeaketan akatsak" baino ez dituztela aipatzen esan du Chivitek
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Ustelkeriaren aurkako Bulegoaren txostenak dio Belateko tunelaren esleipena "erabat deuseza" dela, eta "kudeaketan akatsak" egon izana aipatzen du. Chivitek azpimarratu duenez, "ez dago ustelkeriarik, ez da ondare-kalterik egon eta ez dago interes-gatazkarik".
Politikari buruzko albiste gehiago
EH Bilduk Pradalesekin izandako sintonia nabarmendu du, eztabaida estatus berrira bideratzeko
Pello Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak Imanol Pradales lehendakariaren eta koalizio soberanistaren arteko sintonia baloratu du, estatus politiko berri baten inguruko eztabaida euskal agendaren erdigunean jartzeko eta Pedro Sanchezen egungo Gobernuarekin irekitako "aukera leihoa" aprobetxatzeko.
Espainiako Gobernuak Israelgo negozio arduraduna deitu du, Vueltaren kritiken ostean
Atzerri Ministerioak "onartezintzat" jo ditu Gideon Sar ministro israeldarrak Pedro Sanchezen aurka egindako salaketak, Madrilen txirrindularitza lasterketaren azken etapa bertan behera geratu ostean.
Espainiak ez du 2026ko Eurovision lehiaketan parte hartuko Israel bertan bada
Hala erabaki du RTVEko Administrazio Kontseiluak. Hortaz, baldin eta Eurovision antolatzen duenak —UER— ez badu Israel kanporatzen Espainiak ez du datorren urtean Vienan (Austria) egingo den lehiaketan parte hartuko.
Goia: "Israelen aurkako protestek ez lukete indarkeriaren muga gainditu beharko"
Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean Donostiako alkateak adierazi duenez, "batzuetan jokabide justifikatu ezinak ikusi ditut", eta joan den astean EHUren urte akademikoaren inaugurazioan bizi izandakoa aipatu du adibide gisa (jatorriz, gaztelaniaz).
UCIk Pedro Sanchez kritikatu du "manifestariekiko miresmena" adierazteagatik eta "espiritu olinpikoaren aurka" joateagatik
Txirrindularitzaren nazioarteko erakundeak gaitzetsi egin du "kirolaren instrumentalizazioa helburu politikoekin, oro har, eta bereziki gobernu baten aldetik". Gainera, zalantzan jarri du "Espainiak kirol ekitaldi handiak hartzeko gaitasuna duenik".
Tellado: "EH Bilduren kopia txar bat bihurtu da EAJ"
Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiaren ustez, EAJ "oso denbora gutxian, gaizki zahartu da", "EH Bilduren kopia txar bat bihurtu" da eta "jada, ez da zentro-eskuineko alderdia". Buruzagi popularraren arabera, "PP da alternatiba posible bakarra".
UPNk “erantzukizunak bere gain hartzeko” eskatu dio Nafarroako Gobernuari Belateko esleipenaren harira
Javier Esparzak adierazi duenez, Gobernuak "azalpenak eman beharko” ditu. “Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko lanak zergatik” eman zizkion eta “deuseztagarritzat jo den prozedimentua” zergatik erabili zen azaldu beharko duela dio UPNko bozeramaileak.
Andueza, estatus politiko berriaz: "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute testuan, PSE-EEk ez du babestuko"
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan duenez, estatus berriaren negoziazioan "muinean ados" daude, baina "arazoa betikoa" da. "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute bide-orrian, PSE-EEk ez du testua babestuko", zehaztu du.
Nafarroako Gobernua ez dator bat OANAk Belateko esleipenaren deuseztagarritasunaz esandakoarekin
Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak komunikabideen aurrean azaldu duenez, adjudikazio prozesua Nafarroako Kontratazio Legea jarraituz egin zen eta Belateko tuneleko lanak ez dira geldiaraziko.