Garrido pide al lehendakari que concrete "qué es la agenda vasca"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio Garridok lehendakariari
La parlamentaria popular Laura Garrido ha denunciado que el Partido Popular no participe en la mesa de negociación del nuevo estatus político y ha pedido explicaciones al lehendakari, Imanol Pradales. Asimismo, le ha pedido que concrete "qué es la agenda vasca" en el Debate de Política General que se celebrará mañana en el Parlamento Vasco. 

 

