Euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio Garridok lehendakariari

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laura Garrido legebiltzarkide popularrak salatu du estatus berria negoziatzeko mahaian ez dagoela Alderdi Popularra, eta Imanol Pradales lehendakariari azalpenak eskatu dizkio. Bestalde, bihar Eusko Legebiltzarrean egitekoa den Politika Orokorreko Eztabaidan euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio lehendakariari. 

 

Euskadiko Alderdi Popularra Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

