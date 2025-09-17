Geroa Bai expresa "sospecha e indignación" después de que EH Bildu se "jactara" de controlar la Oficina Anticorrupción
Uxue Barkos ha manifestado que esas declaraciones “dotan de un nuevo sentido a los errores jurídicos” que, en su opinión, tiene el informe de OANA sobre Nasuvinsa. Oskar Matute, por su parte, asegura encontrarse "sorprendido por la repercusión de sus palabras", afirmando que utilizó "el titular de un periódico en tono irónico".
La senadora de Geroa Bai y expresidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este miércoles su "sospecha e indignación" por las palabras que el martes pronunció en el Congreso el diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien aseguró que su formación controla "en su mayoría" la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA).
Esta oficina ha realizado informes que se conocieron el pasado lunes y que señalan "incumplimientos" en dos adjudicaciones públicas que realizó Nasuvinsa en la etapa en la que el consejero José Mari Aierdi (Geroa Bai) era director gerente de la empresa pública.
Geroa Bai ha comparecido este lunes en una rueda de prensa en Pamplona/Iruña para responder a Matute y señalar que “lo que el lunes era sorpresa, hoy es una sospecha”.
Según Barkos, las palabras de Matute no son "un lapsus, ni una referencia un tanto equívoca", y ha recordado el "hecho cierto de que fue EH Bildu quien propuso el nombre de la directora de la OANA".
La senadora ha mostrado “la indignación” de su formación política y ha señalado que las palabras del diputado de EH Bildu “dotan de un nuevo sentido a errores jurídicos graves e importantes” que, en su opinión existen en el informe de este órgano sobre Nasuvinsa.
Asimismo, ha criticado que la OANA no ha dado la posibilidad a José Mari Aierdi de presentar alegaciones.
No obstante, preguntada sobre si cree que los informes buscan perjudicar a Geroa Bai, ha señalado que no iba a entrar "en el ámbito de la conspiranoia”. Sin embargo, ha destacado que Geroa Bai se reserva "la posibilidad y el derecho a futuras actuaciones parlamentarias y judiciales".
“En tono irónico”
Por su parte, el diputado Oskar Matute se mostrado “sorprendido por la repercusión” de sus palabras en redes sociales.
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz se ha expresado en el mismo sentido. Ha mostrado la “sorpresa” de su formación por la reacción a las palabras de Matute, “que empleó un titular de el diario El Mundo como ironía”.
En su opinión, estas interpretaciones solo favorecen a la estrategia que lleva a cabo la derecha en la Comisión de Investigación formada en el Parlamento de Navarra.
Ha querido recordar que la OANA es un “órgano independiente” que se creó para trabajar de manera transparente.
