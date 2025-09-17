Goia reconoce que la estación de autobuses se ha quedado pequeña y se plantea ampliarla

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha reconocido este miércoles que la estación de autobuses "se ha quedado pequeña" y ha indicado que se "plantea y analiza" una posible ampliación.

En su intervención en el foro Gipuzkoa al Día, Goia ha señalado que la ubicación de dicha estación la decidió el exalcalde Odón Elorza "y no con mal criterio", pero hubo "un problema de cálculo temporal, que era imposible de acertar".

Según ha indicado, un gran número de servicios que entran y salen de la estación son con origen y destino Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Por ello, cree que, “teóricamente”, la puesta en funcionamiento de la Y vasca haría que esas líneas “tendieran a desaparecer”, porque, según su opinión, “es más competitiva la conexión con TAV que con autobús”.

Lamenta que la alta velocidad no haya llegado, y que no sabe cuándo lo hará, por lo que ha señalado que se plantea una posible ampliación, sobre todo en la zona de espera que es "donde se produce más agobio".

El primer edil donostiarra ha indicado que se va a intentar conectar la estación de autobús con la de Adif "lo más que se pueda", aunque ha indicado que el administrador de infraestructuras ferroviarias "es muy resistente a estas cosas, es muy celoso de sus estaciones y no le gusta mezclarse".

En cuanto a la conexión del TAV con Navarra, ha considerado que si la conexión se hace por Vitoria-Gasteiz "no se hará", y ha dudado si "lo que se busca con este debate es no hacer nada".

Ha señalado que "cualquier cosa mejora la situación actual" del viaje, pero la opción de Vitoria "no lo hace competitivo" y además se aleja del corredor mediterráneo.

En este sentido ha señalado que "no entiende la posición" del PSN, porque desde el punto de vista estratégico de territorio "la que peor parada sale es Pamplona".

La conexión por Ezkio "será más costosa, pero merece la pena y seguiré defendiendo esa posición", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que confía en que el PNV apoye esta vía y ha recordado que las alegaciones que presentó el Gobierno Vasco al proyecto van en ese sentido.