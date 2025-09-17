Donostia
Goiak aitortu du autobus geltokia txiki geratu dela eta handitzeko asmoa duela

Donostiako alkateak deitoratu egin du oraindik abiadura handiko trena Donostiara iritsi ez izana, horrek zerbitzua arinduko lukeela uste baitu.

Eneko Goia Donostiako alkatea artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eneko Goia Donostiako alkateak asteazken honetan aitortu duenez, autobus geltokia "txiki geratu da", eta balizko handitze bat "planteatzen eta aztertzen" ari direla iragarri du.

Goiak Gipuzkoa al Dia foroan egindako hitzaldian adierazi duenez, Odon Elorza alkate ohiak erabaki zuen non kokatu geltoki hori, "eta ez irizpide txarrarekin", baina "denboran kalkulatzeko arazo bat egon zen, eta hori asmatzea ezinezkoa zen".

Adierazi duenez, geltokirako joan-etorri askok Bilbo eta Gasteiz dituzte abiapuntu edo helburu. Hori dela eta, "teorikoki", euskal Y-a martxan jartzeak linea horiek "desagertzera" eramango lituzkeela uste du, "AHTrekiko lotura autobusarekikoa baino lehiakorragoa delako".

Ildo horretan, tamalgarritzat jo du abiadura handia hirira iritsi ez izana, eta deitoratu du ez dakiela noiz helduko den. Hori dela eta, handitze posible bat planteatzen ari dela adierazi du, batez ere itxarote-eremuan, "estuasun handiena gertatzen baita".

Donostiako alkateak adierazi duenez, autobus geltokia Adif-ekoarekin "ahal den gehiena" lotzen saiatuko dira, baina aurreikusi du tren-azpiegituren administratzaileak "gauza horien aurrean erresistentzia handia” duela, “bere geltokiekin jeloskor dago eta ez zaio nahastea gustatzen".

AHTak Nafarroarekin duen loturari dagokionez, lotura Gasteiztik egiten bada ez dela egingo azpimarratu du, eta zalantzan jarri du "eztabaida honekin bilatzen dena ezer ez egitea ote den".

Adierazi duenez, "edozerk hobetzen du bidaiaren egungo egoera", baina Gasteizko aukerak "ez du lehiakor egiten" eta, gainera, Mediterraneoko korridoretik urruntzen da.

Zentzu horretan, PSNren jarrera ulertzen ez duela adierazi du, ondoriorik okerrenak Iruñeak pairatuko dituelakoan.

Hala, Ezkioko konexioa defendatu du: "Garestiagoa izango da, baina merezi du, eta jarrera hori defendatzen jarraituko dut".

Halaber, EAJk bide hori babestea espero duela adierazi du, eta Eusko Jaurlaritzak proiektuari aurkeztu zizkion alegazioak ildo horretan doazela gogoratu.

