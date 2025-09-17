TRANSFERENCIAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Martínez celebra el traspaso de la gestión de las prestaciones por desempleo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Martinezek langabeziagatiko prestazioen kudeaketaren eskualdatzea ospatu du
author image

EITB

Última actualización

El diputado de Sumar en el Congreso por Bizkaia, Lander Martínez, ha considerado "muy positivo" el acuerdo alcanzado este miércoles, porque "es bueno para Euskadi". Según  ha destacado, la transferencia "reafirma el compromiso de Sumar con el autogobierno". 

 

 

Sumar Gobierno Vasco Gobierno de España Lander Martínez Hierro Política

Más noticias sobre política

Cargar más