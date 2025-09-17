Sánchez reconoce que la industria vasca será la más afectada por la guerra comercial con EE. UU.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso la necesidad de impulsar el mercado único europeo y diversificar las relaciones comerciales para afrontar la guerra comercial abierta por la administración estadounidense.

En respuesta a la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, Sánchez ha reiterado su "nulo entusiasmo" con el acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y EE. UU., subrayando que España no es de los países más expuestos, aunque sí ha admitido que Euskadi se verá más afectada que otras comunidades.

Aizpurua ha cifrado en 700 millones de euros las pérdidas previstas para la industria vasca, en sectores clave como el automovilístico, y ha reclamado medidas más concretas para paliar estos impactos. La diputada ha pedido al Ejecutivo español mayor contundencia frente a un acuerdo que, en su opinión, supone una subordinación política y económica.

Sánchez, por su parte, ha insistido en que la prioridad es diversificar mercados y abrir nuevos aliados comerciales, recordando que la eliminación de trabas en el mercado único equivaldría a una fuerte rebaja arancelaria en servicios y manufacturas, según el FMI.