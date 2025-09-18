Parlamento Vasco
Pradales advierte que "puede llegar un tiempo oscuro para nuestro desarrollo como país"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Gure garapena oztopatu dezakeen garai txarra" etor daitekeela ohartarazi du Pradalesek
En su discurso en el Pleno de Política General del nuevo curso político, el lehendakari ha dicho que "estamos contemplando una tendencia autoritaria en nuestro entorno, un escenario de cuestionamiento de nuestro autogobierno e identidad". 

