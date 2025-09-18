Eusko Legebiltzarra
"Gure garapena oztopatu dezakeen garai txarra" etor daitekeela ohartarazi du Pradalesek

author image

EITB

Azken eguneratzea

Politika Orokorreko Osoko Bilkuran lehendakariak iragarri duenez, "erasoaldi autoritario baten aurrean gaude, eta gure autogobernua eta nortasuna zalantzan jartzen ari dira".

Eusko Legebiltzarra Politika Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales

PLENO POLITACA general, el lehendakari Pradales. FOTO: CARLOS GONzalez
Estatutu berria adosteko dei egin die lehendakariak alderdiei, Euskadirentzat "garai zailak" datozela eta

"Orain alderdien garaia da; hitz egin, negoziatu eta adosteko garaia", azpimarratu du lehendakariak. Ildo horretan, iragarri du ekainean berriro alderdiekin bilera erronda egingo duela egindako ibilbidea aztertu, ebaluatu eta ondorengo urratsak aztertzeko. Autogobernuari lotuta, urtea amaitu arteko epea eman dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari Gernikako Estatutua osorik betetzeko.

