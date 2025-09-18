Parlamento Vasco
Pradales anuncia un despliege de profesionales de Psicología en Atención Primaria y un programa piloto para el bienestar de los y las adolescentes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehen Mailako Arretarako psikologo gehiago eta nerabeei zuzendutako ongizate-programa pilotu bat iragarri du Pradalesek
En el Pleno de Política General, el lehendakari ha detallado algunas de las medidas en materia emocional y de salud ya que "el bienestar debe ser parte del nuevo contrato social vasco". 

Parlamento Vasco Política Salud Gobierno Vasco Imanol Pradales

