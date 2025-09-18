Lehen Mailako Arretarako psikologo gehiago eta nerabeei zuzendutako ongizate-programa pilotu bat iragarri du Pradalesek
Emozioekin eta osasun arloarekin lotutako zenbait neurri zehaztu ditu lehendakariak Politika Orokorreko Osoko Bilkuran, "ongizatea euskal kontratu sozial berriaren parte izan behar delako".
Vianako Printzea erakundeak bide eman dio Iruñeko Erorien Monumentuaren erreformari
Monumentuari buruzko xedapen espezifiko bat sartzeko memoria historikoaren araudia aldatu zuen Foru Legean oinarritzen da erabakia. Lege horrek monumentuari esanahi berri bat ematea derrigortzen du, haren erabilerak hezkuntza eta memoria demokratikorako helburuetara mugatzen ditu, eta frankismoa goraipatzeko elementuak kentzea ezartzen du.
Estatutu berria adosteko dei egin die lehendakariak alderdiei, Euskadirentzat "garai zailak" datozela eta
"Orain alderdien garaia da; hitz egin, negoziatu eta adosteko garaia", azpimarratu du lehendakariak. Ildo horretan, iragarri du ekainean berriro alderdiekin bilera erronda egingo duela egindako ibilbidea aztertu, ebaluatu eta ondorengo urratsak aztertzeko. Autogobernuari lotuta, urtea amaitu arteko epea eman dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari Gernikako Estatutua osorik betetzeko.
"Gure garapena oztopatu dezakeen garai txarra" etor daitekeela ohartarazi du Pradalesek
Politika Orokorreko Osoko Bilkuran lehendakariak iragarri duenez, "erasoaldi autoritario baten aurrean gaude, eta gure autogobernua eta nortasuna zalantzan jartzen ari dira".
Pradales: "Euskal zerbitzu publikoak indartzeko dugun konpromisoa negoziaezina da"
Politika Orokorreko Osoko Bilkuran lehendakariak adierazi duenez, "gure erantzukizuna da euskal ongizate-ereduaren iraunkortasuna bermatzea eta eredu hori eraldatzen asmatzea". Bestalde, "negoziazioaren eta akordioaren" alde egin du, "lubakiak eta marra gorriak" alde batera utzita.
Espainiako Fiskaltzak Israelek Gazan egindako "krimenak" ikertuko ditu
Alvaro Garcia Ortiz Espainiako fiskal nagusiak Zigor Kodearen "urraketa larriak" aipatzen ditu, genozidioa eta gizateriaren aurkako delituak tartean.
Pradales: "Europak autonomia politikoa irabazi eta lidergo etikoa ezarri behar du"
"Europako eredua definitzen duten balioak defendatzearen" alde egin du lehendakariak Politika Orokorreko Osoko Bilkuran. "Orain da momentua. Amaitu da guztiak pozten saiatzeko denbora ", gaineratu du.
Gazako "genozidioa" salatzeko minutu bateko isilunearekin abiatu dute Politika Orokorreko Osoko Bilkura
Ikasturte politiko berriaren Politika Orokorreko lehen Osoko Bilkura egiten ari dira gaur Eusko Legebiltzarrean. Eguna Imanol Pradales lehendakariak abiatu du, "Gazako genozidioa" gaitzestuz. "Nazkatuta gaude [....]. Indarkeria horrek atsekabea, amorrua eta ezintasuna eragiten ditu ", salatu du.
Politika Orokorreko Osoko Bilkura, greba orokorra Ipar Euskal Herrian eta Frantzian eta Jose Luis Rebordinosi elkarrizketa
EAJren ustez, Euskadirentzat "oso onuragarria" da langabezia-prestazioren kudeaketa lortu izana
Maribel Vaquero diputatuaren hitzetan "oraindik bilerak falta dira" eskualdatzea gauzatzeko eta, "adostutakoa beteko" dela ziurtatzeko, "jarraipena egingo" diotela jakinarazi du.