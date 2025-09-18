Parlamento Vasco
Pradales: "Europa debe ganar autonomía política y marcar el liderazgo ético"

En su intervención en el Pleno de Política General, el lehendakari ha apostado por "defender los valores que definen el modelo europeo". "Este es el momento. Se ha acabado el tiempo de tratar de contentar a todos", ha aseverado.
Euskaraz irakurri: Pradales: "Europak autonomia politikoa irabazi eta lidergo etikoa ezarri behar du"
EITB

