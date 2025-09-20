Iniciativa
EH Bildu impulsa un "diálogo nacional" para "levantar un proyecto de país sólido y responder a los retos con ambición"

"Queremos escuchar, compartir y acordar, porque solo entre todos podremos levantar un proyecto de país sólido y responder a los grandes retos que tenemos por delante", ha defendido Otegi.
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2025.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (i), pronuncia un discurso durante una reunión de la Conferencia Política de su partido este sábado en San Sebastián. Otegi ha fijado las líneas estratégicas a seguir por su formación en el nuevo curso. EFE/Javier Etxezarreta
Euskaraz irakurri: EH Bilduk "elkarrizketa nazionala" bultzatu du "herri proiektu sendo bat eraikitzeko eta erronkei anbizioz erantzuteko"
Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu va a poner en marcha una iniciativa de "diálogo nacional" para elaborar un diagnóstico compartido sobre "las fortalezas y debilidades del país", con el objetivo de "levantar un proyecto sólido y responder, con ambición y serenidad, a los grandes retos" que es preciso afrontar, según ha indicado su secretario general, Arnaldo Otegi.

EH Bildu ha presentado este sábado, en el marco de su Conferencia Política en San Sebastián, esta iniciativa ante una amplia representación de sus cargos y militantes, a los que ha expuesto su eje estratégico de trabajo durante los próximos meses, "un gran proceso colectivo de escucha activa, contraste y construcción compartida".

En su intervención ante la asamblea, Otegi ha subrayado que se vive "un momento histórico atravesado por profundas transformaciones", económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas, y por "el agotamiento" de los actuales marcos de autogobierno.

Esta coyuntura, ha remarcado, plantea "un desafío nacional de carácter histórico" y que exige "una reacción a gran escala, un nuevo impulso y una nueva transformación nacional". "Esa es, precisamente, la razón de ser del diálogo nacional: acordar un diagnóstico compartido y construir un proyecto de país común", ha explicado.

En palabras de Otegi, "este país ha sabido salir adelante en situaciones muy difíciles y volverá a hacerlo", pero, para ello, "primero debemos leer bien el momento y analizar con rigor cómo está el país".

Según ha avanzado EH Bildu, el "diálogo nacional se desplegará en tres dimensiones" complementarias con funciones diferenciadas. La local está dirigida a "conocer, junto a agentes sociales, personas referenciales y ciudadanía, qué tipo de sociedad se está conformando", mientras que en la nacional se plantea "proyectar el salto que necesita el país para afrontar el desafío nacional, de la mano de los principales agentes y personalidades".

Por último en la "dimensión experta-institucional" se busca "identificar y diseñar las políticas públicas estratégicas que requiere ese salto, sistematizando las aportaciones recogidas".

Durante la Conferencia, Otegi ha valorado que "el diálogo nacional es un ejercicio democrático de gran alcance que busca activar la inteligencia colectiva de nuestro pueblo". "Queremos escuchar, compartir y acordar, porque solo entre todas y todos podremos levantar un proyecto de país sólido y responder, con ambición y serenidad, a los grandes retos que tenemos por delante", ha concluido.

SAN SEBASTIÁN, 20/09/2025.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c), participa en una reunión de la Conferencia Política de su partido este sábado en San Sebastián. Otegi ha fijado las líneas estratégicas a seguir por su formación en el nuevo curso. EFE/Javier Etxezarreta
