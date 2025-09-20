Ekimena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bilduk "elkarrizketa nazionala" bultzatuko du "herri proiektu sendo bat eraikitzeko eta erronkei anbizioz erantzuteko"

"Euskal herritarrak entzun, erronkak partekatu eta adostu nahi dugu, guztion artean bakarrik eraiki ahal izango dugulako herri proiektu sendo bat eta aurrean ditugun erronka handiei erantzun", azpimarratu du Otegik.

SAN SEBASTIÁN, 20/09/2025.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (i), pronuncia un discurso durante una reunión de la Conferencia Política de su partido este sábado en San Sebastián. Otegi ha fijado las líneas estratégicas a seguir por su formación en el nuevo curso. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

"Elkarrizketa nazionala" bultzatzeko ekimen bat jarriko du martxan EH Bilduk, "herrialdearen indarguneei eta ahuleziei" buruzko diagnostiko partekatu bat egiteko, "proiektu sendo bat altxatzeko eta, anbizioz, erronka handiei erantzuteko helburuarekin", Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi duenez.

Koalizio abertzaleak Donostian eman du ekimen horren berri, larunbat honetan egindako Konferentzia Politikoaren baitan, bere kargudun eta militanteen ordezkaritza zabal baten aurrean. Bertan, datozen hilabeteetan alderdiak izango duen lan-ardatz estrategikoa azaldu du Otegik.

Batzarraren aurrean egindako hitzaldian, Otegik esan du "une historikoa" dela, arlo ekonomikoan, teknologikoan, ekologikoan zein gizartean emandako eraldaketa sakonek baldintzatuta, eta autogobernuaren egungo esparruen "agorpenak" eraginda.

Otegik azpimarratu duenez, "koiuntura horrek izaera historikoa duen erronka nazionala planteatzen du, eta eskala handiko erantzuna, bultzada berria eta eraldaketa nazional berria eskatzen ditu". Horixe da, hain zuzen ere, elkarrizketa nazionalaren helburua: "diagnostiko partekatu bat adostea eta herri-proiektu komun bat eraikitzea".

Otegiren hitzetan, "herri honek egoera zailetan aurrera egiten jakin du, eta berriro egingo du", baina, horretarako, "lehenik eta behin, egungo egoera ondo ulertu behar dugu, eta herria nola dagoen zorrotz aztertu".

EH Bilduren arabera, "elkarrizketa nazionala hiru dimentsio osagarritan hedatuko da", funtzio ezberdinekin. Alde batetik, tokiko dimentsioa, eragile sozialekin, erreferentzialekin eta herritarrekin batera, zein gizarte mota osatzen ari den ezagutzera zuzenduta dago. Bestetik, nazio dimentsioan, "erronka nazionalari aurre egiteko" herriak behar duen jauzia proiektatzea planteatzen da, "eragile eta pertsona esanguratsuen eskutik".

Azkenik, "adituen eta erakundeen dimentsioan, jauzi horrek eskatzen dituen politika publiko estrategikoak identifikatu eta diseinatu nahi dira, jasotako ekarpenak sistematizatuz".

"Elkarrizketa nazionala irismen handiko ariketa demokratikoa da, gure herriaren inteligentzia kolektiboa aktibatzea bilatzen duena", Otegiren hitzetan. "Entzun, partekatu eta adostu nahi dugu, guztion artean bakarrik eraiki ahal izango dugulako herri proiektu sendo bat eta aurrean ditugun erronka handiei anbizioz erantzun ahal izango diegulako", azaldu du.

SAN SEBASTIÁN, 20/09/2025.- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c), participa en una reunión de la Conferencia Política de su partido este sábado en San Sebastián. Otegi ha fijado las líneas estratégicas a seguir por su formación en el nuevo curso. EFE/Javier Etxezarreta
EH Bildu Eusko Legebiltzarra Politika Alderdi Politikoak Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Arnaldo Otegi

Politikari buruzko albiste gehiago

PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"

Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk erainkin hori). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari

EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.  
Gehiago kargatu