EH Bilduk "elkarrizketa nazionala" bultzatuko du "herri proiektu sendo bat eraikitzeko eta erronkei anbizioz erantzuteko"
"Euskal herritarrak entzun, erronkak partekatu eta adostu nahi dugu, guztion artean bakarrik eraiki ahal izango dugulako herri proiektu sendo bat eta aurrean ditugun erronka handiei erantzun", azpimarratu du Otegik.
"Elkarrizketa nazionala" bultzatzeko ekimen bat jarriko du martxan EH Bilduk, "herrialdearen indarguneei eta ahuleziei" buruzko diagnostiko partekatu bat egiteko, "proiektu sendo bat altxatzeko eta, anbizioz, erronka handiei erantzuteko helburuarekin", Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak adierazi duenez.
Koalizio abertzaleak Donostian eman du ekimen horren berri, larunbat honetan egindako Konferentzia Politikoaren baitan, bere kargudun eta militanteen ordezkaritza zabal baten aurrean. Bertan, datozen hilabeteetan alderdiak izango duen lan-ardatz estrategikoa azaldu du Otegik.
Batzarraren aurrean egindako hitzaldian, Otegik esan du "une historikoa" dela, arlo ekonomikoan, teknologikoan, ekologikoan zein gizartean emandako eraldaketa sakonek baldintzatuta, eta autogobernuaren egungo esparruen "agorpenak" eraginda.
Otegik azpimarratu duenez, "koiuntura horrek izaera historikoa duen erronka nazionala planteatzen du, eta eskala handiko erantzuna, bultzada berria eta eraldaketa nazional berria eskatzen ditu". Horixe da, hain zuzen ere, elkarrizketa nazionalaren helburua: "diagnostiko partekatu bat adostea eta herri-proiektu komun bat eraikitzea".
Otegiren hitzetan, "herri honek egoera zailetan aurrera egiten jakin du, eta berriro egingo du", baina, horretarako, "lehenik eta behin, egungo egoera ondo ulertu behar dugu, eta herria nola dagoen zorrotz aztertu".
EH Bilduren arabera, "elkarrizketa nazionala hiru dimentsio osagarritan hedatuko da", funtzio ezberdinekin. Alde batetik, tokiko dimentsioa, eragile sozialekin, erreferentzialekin eta herritarrekin batera, zein gizarte mota osatzen ari den ezagutzera zuzenduta dago. Bestetik, nazio dimentsioan, "erronka nazionalari aurre egiteko" herriak behar duen jauzia proiektatzea planteatzen da, "eragile eta pertsona esanguratsuen eskutik".
Azkenik, "adituen eta erakundeen dimentsioan, jauzi horrek eskatzen dituen politika publiko estrategikoak identifikatu eta diseinatu nahi dira, jasotako ekarpenak sistematizatuz".
"Elkarrizketa nazionala irismen handiko ariketa demokratikoa da, gure herriaren inteligentzia kolektiboa aktibatzea bilatzen duena", Otegiren hitzetan. "Entzun, partekatu eta adostu nahi dugu, guztion artean bakarrik eraiki ahal izango dugulako herri proiektu sendo bat eta aurrean ditugun erronka handiei anbizioz erantzun ahal izango diegulako", azaldu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"
Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk erainkin hori). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.
EAJk Parisko Marceau etorbideko jauregitxoa berreskuratu duela ospatuko du gaur
Eusko Jaurlaritzako zenbait sailburu eta buruzagi jeltzale izango dira gaur Frantziako hiriburuan, nazien okupazioaren garaian, 1940an, lehen Eusko Jaurlaritzari konfiskatu zioten eraikina itzuli dietela ospatzeko.
Estatus politikoari buruzko eztabaidan aurrera egiteko eskatu die Gure Eskuk alderdi politikoei "subiranotasun osoa" lortzeko
Mugimenduak azpimarratu du zazpi euskal lurraldeen burujabetza eta batasunerako bide praktikoak sartzearen garrantzia, Euskadiren estatus politikoari buruzko balizko edozein akordiotan.
Pradalesek eta Illak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna aztertu dituzte
Aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute gaurko bileran, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofizialtasuna lortu arte".
Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Illak, Puigdemonti eta Junquerasi Amnistia Legea aplikatu arte
Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Salvador Illa Generalitateko presidenteak, Carles Puigdemonti Amnistia Legea aplikatu arte, Kataluniara itzultzea errazteko, eta Oriol Junquerasi hauteskundeetan aurkeztu ahal izateko. "Zergatik diogu beldurra denok egongo garen etorkizun bati?", galdetu du.
EAJk "diskrezioa" eskatu die alderdiei estatus berriaren negoziaketaren inguruan
ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egindako elkarrizketan, Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak adierazi du estatus berriaren negoziaketen inguruan alderdiak egiten ari diren adierazpenek ez diotela on egiten lortu nahi den akordioaren lanarai. Hala ere, Antxustegi baikor agertu da eta alderdien arteko elkarrizketa "ondo aterako direla" uste du.
Epaileak ez du Cerdan aske utziko, frogak suntsitzeko arriskua dagoela argudiatuta
Hala ere, aurreratu du "aurreikuspenen arabera" prebentziozko espetxealdia ez dela aurten baino gehiago luzatuko.
Diez Antxustegi: "PP galduta dago eta EH Bildu ezkutatuta"
Joseba Diez Antxustegi EAJren bozeramaileak EH Bilduren "anbiguotasuna" kritikatu du, eta "konpromiso zehatzik" ez duela hartzen aurpegiratu dio.
Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari
EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.