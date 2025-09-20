SIMBÓLICO INMUEBLE
El PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox

PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox
Euskaraz irakurri: EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"
EITB

El edificio de la avenida Marceau ha acogido este sábado un emotivo acto que ha contado con la intervención del actual presidente del EBB, Aitor Esteban, y su antecesor, Andoni Ortuzar (en cuyo mandato se consiguió recuperar). Junto a miembros de las dos ejecutivas, también han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, y varios consejeros del Gobierno Vasco, portavoces jeltzales del Congreso, el Senado y el Parlamento europeo y presidentes de las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, entre otros.

EAJ-PNV Imanol Pradales Andoni Ortuzar Gobierno Vasco Memoria Histórica España Francia París Política

