La Diputación de Álava estudia nuevos incentivos fiscales para el sector de las biociencias

La Diputación de Álava va a iniciar un proceso para implantar incentivos fiscales en el sector de la industria de las biociencias, en la misma línea de los que ya existen para el ámbito audiovisual.

Así lo ha anunciado el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su segundo debate de Política General de esta legislatura que ha iniciado con unas palabras para denunciar el genocidio en Gaza por parte de Israel. Ha dicho que la comunidad internacional debe responder con "unidad y firmeza" y hacer todo lo necesario para detener esta barbarie. La historia, ha añadido, "juzgará a los líderes políticos que no han sido capaces de evitarlo".

El diputado general ha destacado el crecimiento en Álava del sector de las biociencias, asegurando que puede generar "mucha riqueza y empleo". Además, ha explicado que se va a iniciar el proceso de definición de nuevos incentivos fiscales para dar un impulso a esta actividad, para lo cual será necesaria "una consulta a la Unión Europea" y su aprobación por las Juntas. "Llevará su tiempo y exigirá diálogo, pero supondrá un salto importante", ha subrayado.

Esta propuesta es similar a los incentivos fiscales que ya están en vigor para la industria audiovisual, que incluye deducciones sobre el coste de producción, copias, publicidad y promoción de películas y que también afecta a las artes escénicas y musicales y a la edición de libros.

Otras cuestiones

Se ha referido a la comarca de Aiaraldea y a la pérdida de empresas y empleo en esta zona durante los últimos años, al tiempo que ha defendido un pacto social para mantener las inversiones. Ha anunciado que la Diputación y el Gobierno Vasco están trabajando en un "proyecto serio" para las instalaciones de Guardian después de su cierre, pero ha reconocido que es "complejo y largo".

También se ha comprometido a impulsar todos los instrumentos necesarios para la continuidad de Maderas de Llodio, donde se ha anunciado un ERE.

El diputado general ha explicado que se necesita más suelo industrial y más talento en el territorio alavés, ha recordado que la institución foral está trabajando para la ampliación de Arasur y ha adelantado que la Diputación, junto con otros socios, se presentará a la licitación que convocará Adif para la gestión de la intermodal de Júndiz.

En su discurso ha hecho además referencia al impulso dado al aeropuerto de Foronda con los próximos vuelos a Madrid y Barcelona, y al auge del turismo que ya representa casi el 6 % del PIB territorial.

Sobre el Tren de Alta Velocidad, ha hecho un llamamiento para que se acelere la obra y que llegue a Vitoria de forma soterrada. También ha reiterado su apuesta por la conexión directa de Pamplona con la capital alavesa, en lugar de por Ezkio, ya que a su juicio es "la mejor opción en términos de país".

En relación con el condado de Treviño ha dicho que en esta legislatura se tienen que dar avances significativos para su integración en Álava, una solución definitiva que resuelva "de forma permanente" la situación del enclave.