Arabako Aldundiak biozientzien sektorerako pizgarri fiskalak aztertuko ditu
Arabako Foru Aldundiak biozientzien sektorean pizgarri fiskalak ezartzeko prozesua abiatuko du, ikus-entzunezkoen industriarako dauden neurrien antzera. Proposamenak produkzio-kostuen gaineko kenkariak jasoko lituzke, besteak beste.
Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiak legegintzaldi honetako Politika Orokorreko bigarren eztabaidan iragarri du neurria. Hitzaldiari hasiera eman dio Israelek Gazan egiten ari den “genozidioa” salatuz, eta nazioarteari eskatu dio “batasunez eta irmotasunez” jokatzeko, basakeria hori geldiarazteko.
Gonzalezek azpimarratu du Araban biozientzien sektoreak izan duen hazkundea, eta “aberastasuna eta enplegua sortzeko gaitasuna” nabarmendu du. Pizgarri fiskal berriak zehazteko prozesua martxan jarriko dela azaldu du, baina horretarako Europako Batasunaren onespena eta Batzar Nagusien babesa beharko direla gogoratu du: “Denbora eta elkarrizketa beharko dira, baina jauzi garrantzitsua izango da”.
Proposamen hori ikus-entzunezkoen industriarako indarrean dauden pizgarri fiskalen antzekoa da. Ikus-entzunezkoen arloan indarrean dauden pizgarri fiskalek filmen ekoizpenari, kopiei, publizitateari eta sustapenari dagozkien kenkariak jasotzen dituzte, eta arte eszenikoetan, musikalean zein liburuen edizioan aplikatzen dira.
Beste hainbat gai
Aiaraldearen egoeraz ere mintzatu da Gonzalez. Azken urteetako enpresa eta enplegu galerak gogoratu ditu, eta inbertsioei eusteko itun sozial baten alde egin du. Aldundia eta Eusko Jaurlaritza Guardianeko instalazioetarako “proiektu serio bat” lantzen ari direla iragarri du, nahiz eta “konplexua eta luzea” izango dela aitortu.
Bestalde, Maderas de Llodion iragarritako enplegu-erregulazioko espedientearen aurrean, enpresaren jarraipena bermatzeko behar diren tresnak bultzatuko dituela agindu du.
Ahaldun nagusiak esan du Araban lur industrial gehiago eta talentua behar direla. Arasur handitzeko lanak gogoratu ditu, eta aurreratu du Aldundia, beste bazkideekin batera, Jundizko intermodala kudeatzeko Adifek deituko duen lizitaziora aurkeztuko dela.
Forondako aireportuari buruz, Madrilera eta Bartzelonara egingo diren hegaldien garrantzia nabarmendu du, baita turismoaren gorakada ere, Arabako BPGaren ia % 6a baita.
Abiadura Handiko Trenaren inguruan, obra bizkortzeko eskatu du, eta Gasteizera lurpeko sarbidea defendatu du. Iruñea Arabako hiribururekin zuzenean lotzeko apustua ere berretsi du, Ezkioren ordez: “Hori da herrialdearentzat aukerarik onena”.
Trebiñuko konderriari dagokionez, legegintzaldi honetan Araban integratzeko “aurrerapauso nabarmenak” eman behar direla esan du Gonzalezek, eta enklabearen arazoari “behin betiko irtenbide” bat bilatzeko beharra azpimarratu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik Palestinako bandera eskegi dute, debekuaren gainetik
Pirinio-Atlantikoko prefekturak Palestinako bandera udaletxetik kentzera behartu zion Mauleko udalari, Frantziako Errepublikako printzipioak urratzen zituela argudiatuz. Debeku horren aurrean, Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik bandera eskegi dute elkartasunez. Horien artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri.
Espainiako Gobernuari 10 dokumentu helaraziko dizkiotela azpimarratu du Ubarretxenak, urtea amaitu baino lehen "Estatutua ixteko"
Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburuak azpimarratu du datorren astean joango direla Madrilera, aireportuen transferentziari buruz hitz egiteko. Era berean, urtea amaitu baino lehen Estatutua "itxiko" litzatekeela azpimarratu du: "Estatuak orain arte ez digu denbora gehiago eskatu", esan du. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz, Radio Euskadiko elkarrizketatik.
Arnaldo Otegi, elkarrizketa nazionalaz: "Guk ez ditugu galdera guztien erantzunak, eta jendearekin bilatu nahi ditugu erantzun horiek"
Otegik adierazi du “oso baiztapen sakona, eta termino politikoetan oso garrantzitsua” izan zela Imanol Pradalesek autogobernurako garai ilunak etor daitezkeela esatea. Koalizioaren koordinatzaile nagusiak azpimarratu du “hain zuzen ere, garai ilun horiek ez etortzeko, edo etortzen badira aurre egiteko prest agertu" direla.
EAJk Parisen berreskuratu duen eraikina jeltzaleena izatea "sinesgaitza eta okerra" dela esaten jarraitzen du PPk
Aitor Esteban EAJko presidenteak larunbatean Parisen egindako ekitaldietan esandako "irainei" erantzun die Partidu Popularrak ohar baten bidez, zalantzan jarri du berriro eraikin hori EAJrena izan izana, eta Eusko Jaurlaritzarena zela defendatu du.
EAJk martxan dauden akordio prozesuekin bat egiteko eskatu dio Otegiri, eta "mundua ez da gelditzen" ohartarazi dio
Iñigo Ansola BBBko presidentearen arabera, Euskadiren aldeko "akordioak martxan daude", eta "aukerak sortu behar ditugu". EH Bilduko buruzagiari eskatu dio atzerapenik gabe egin dezala bat hasitako akordio prozesuekin.
Eba Blancok uste du Pradalesen estatus berrirako proposamena "berandu" datorrela, eta 2026ko ekainerako "gutxienekoen akordioa" eskatu du
EAko buruaren esanetan, 2026ko ekainean "ezin gara balorazioak egiten aritu", "2027an aukera historikoaren leihoa ixteko arriskua dagoelako", Eusko Legebiltzarraren osaketa alda dezaketen balizko hauteskundeetan.
PP eta Espainiako Gobernua aurrez aurre, eskumuturreko telematikoak direla eta
Iaz, tratu txarrak ematen dituztenentzako eskumuturrekoak kudeatzen dituen enpresa aldatu zenean, akats informatikoak izan ziren, eta, ondorioz, epe mugatu batean, erasotzaileen kokapenari buruzko informazioa galdu zen.
Honelakoa da EAJk berreskuratutako eraikin ikonikoaren barrualdea
EITBk Paris erdialdeko Marceau etorbideko 11. zenbakian dagoen eraikin sinbolikoaren barrualdea bisitatu du. Erbesteko Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zen eraikina "justizia eta memoria historikoa konpontzeko ekintza gisa" berreskuratu izana pozik hartu dute jeltzaleek.
Sumarrek uste du lehendakariaren proposamenak "marketin hutsa" direla eta "aldaketak" behar direla
Sumar mugimenduak "marketin" gisa baloratu ditu Imanol Pradales lehendakariak Politika Orokorreko Osoko Bilkuran egindako proposamenak, eta ekonomia demokratizatzeko eta klima-aldaketari aurre egiteko lan egingo dutela iragarri du.