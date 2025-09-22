Iparralde
Una decena de localidades de Ipar Euskal Herria cuelgan la bandera palestina, ante su prohibición

Frantziako Errepublikako printzipioak urratzen dituela argudiatuz, Pirinio-Atlantikoetako prefekturak Bandera kentzea agindu zion Mauleko udaletxeari. Ostiralean Maulekoa izan zen pausoa ematen lehena. Errepublikako printzipioak urratzen dituela argudiatuz, Pirinio-Atlantikoetako prefekturak bandera kentzea agindu zion. Debeku horren gainetik, Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik bandera eskegi dute elkartasunez. Horien artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri.
Entre los ayuntamientos que han colocado la bandera palestina se encuentran Urruña, Itsasu, Izura, y Baigorri. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik Palestinako bandera eskegi dute, debekuaren gainetik
La prefectura del Pirineo-Atlántico obligó al ayuntamiento de Maule a retirar la bandera palestina, alegando que violaba los principios de la República francesa. Ante esta prohibición, una decena de pueblos del País Vasco francés han colgado la bandera de forma solidaria; entre ellos Urruña, Itsasu, Izura, y Baigorri.

Palestina Francia Sociedad Iparralde Política Internacional

