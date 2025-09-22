Iparralde
Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik Palestinako bandera eskegi dute, debekuaren gainetik

Frantziako Errepublikako printzipioak urratzen dituela argudiatuz, Pirinio-Atlantikoetako prefekturak Bandera kentzea agindu zion Mauleko udaletxeari. Ostiralean Maulekoa izan zen pausoa ematen lehena. Errepublikako printzipioak urratzen dituela argudiatuz, Pirinio-Atlantikoetako prefekturak bandera kentzea agindu zion. Debeku horren gainetik, Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik bandera eskegi dute elkartasunez. Horien artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri.
Palestinako bandera jarri dutenen udaletxeen artean artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Pirinio-Atlantikoko prefekturak Palestinako bandera udaletxetik kentzera behartu zion Mauleko udalari, Frantziako Errepublikako printzipioak urratzen zituela argudiatuz. Debeku horren aurrean, Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik bandera eskegi dute elkartasunez. Horien artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri.

