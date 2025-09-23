OFENSIVA SOBRE GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español aprueba el embargo de armas a Israel

En todo caso, el real decreto ley aprobado este martes para consolidar el embargo total de armas a Israel prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones de manera puntual y excepcional para proteger intereses nacionales. La normativa también prohíbe el comercio con los territorios palestinos ocupados.
Carlos Cuerpo sobre el embargo de armas a Israel
18:00 - 20:00

Carlos Cuerpo, hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Israeli arma enbargoa ezartzea onartu du Espainiako Gobernuak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para el embargo de armas a Israel, pero se ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general, según ha informado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Según ha explicado en rueda de prensa en Moncloa, el Gobierno ha querido preservar su capacidad para "poder autorizar una operación", mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, "en circunstancias excepcionales que afecten al interés general".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Cuerpo ha defendido la inclusión de esa disposición, recogida también en la normativa de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, para poder atender situaciones de seguridad nacional y de política exterior.

Esas operaciones excepcionales podrán autorizarse a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, ha explicado Cuerpo, que ha subrayado que el decreto aumenta la transparencia y establece comparecencias trimestrales del Gobierno ante el Congreso para informar de la aplicación de la norma. 

El decreto deberá ser refrendado por el Congreso. 

Israel Gobierno de España Franja de Gaza Palestina Política

Más noticias sobre política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco afirma que 'Txiki' y Otaegi son víctimas, pero "este aniversario no puede ser instrumentalizado"

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado que 'Txiki' y Otaegi "son víctimas" porque "fueron fusilados por un Gobierno franquista". "Padecieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos. Ahora bien, este aniversario no puede ser instrumentalizado. Debe ser una oportunidad para seguir construyendo una memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación de toda violencia", ha subrayado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Goia plantea desplazar la cafetería para ampliar la zona de espera de la estación de autobuses de San Sebastián

Según el alcalde donostiarra "en su momento la previsión que se hacía era que gran parte de los autobuses que en este momento utilizan esa instalación, que son con destino-origen Vitoria y destino-origen Bilbao, tendieran a desaparecer una vez puesto en servicio el servicio del tren de alta velocidad 'Y' vasca", porque "es más competitivo", pero ello se está "demorando muchísimo". "No sabemos qué año vamos a poder utilizar el tren de alta velocidad", ha lamentado.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Imanol Pradales pide a la Unión Europea una actitud "más firme y unida" ante la masacre de Gaza

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado esta mañana en la recepción a los embajadores de la Unión Europea en España ante la masacre de Gaza que Europa necesita "una actitud más firme y unida", entre los que se encontraban los embajadores  de Alemania, Italia y Holanda, que no han reconocido el estado palestino, una actitud que, según el lehendakari, "resta credibilidad" a la Unión Europea.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arnaldo Otegi sobre el diálogo nacional: "Nosotros no tenemos las respuestas a todas las preguntas y queremos buscar esas respuestas con la gente"

Otegi ha insistido en que fue "una constatación muy profunda y muy importante en términos políticos" que Imanol Pradales dijera que pueden venir tiempos oscuros para el autogobierno. "Precisamente lo que ofrecemos es nuestra total disposición para evitar que lleguen esos tiempos, y de afrontarlos, si finalmente llegan". 

Cargar más