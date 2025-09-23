El Gobierno español aprueba el embargo de armas a Israel

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para el embargo de armas a Israel, pero se ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general, según ha informado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.



Según ha explicado en rueda de prensa en Moncloa, el Gobierno ha querido preservar su capacidad para "poder autorizar una operación", mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, "en circunstancias excepcionales que afecten al interés general".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Cuerpo ha defendido la inclusión de esa disposición, recogida también en la normativa de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, para poder atender situaciones de seguridad nacional y de política exterior.

Esas operaciones excepcionales podrán autorizarse a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, ha explicado Cuerpo, que ha subrayado que el decreto aumenta la transparencia y establece comparecencias trimestrales del Gobierno ante el Congreso para informar de la aplicación de la norma.

El decreto deberá ser refrendado por el Congreso.