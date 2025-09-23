GAZA, ERASOPEAN

Israeli arma enbargoa ezartzea onartu du Espainiako Gobernuak

Edonola ere, errege dekretuak klausula bat aurreikusten du eta, horren arabera, salbuespen kasuetan eta interes nazionalaren edo orokorraren izenean, Ministroen Kontseiluak Israelekin merkataritza harremanak baimendu ahalko ditu. 

Carlos Cuerpo sobre el embargo de armas a Israel
18:00 - 20:00

Carlos Cuerpo, gaur, Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Israeli arma enbargoa ezartzeko errege dekretua onartu du astearte honetako Ministroen Kontseiluan, baina interes orokorraren edo nazionalaren arabera salbuespenak egitea aurreikusi du.

Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan azaldu duenez, Espainiako Gobernuak "operazio bat baimendu ahal izateko" gaitasunari eutsi nahi izan dio. 

Gauzak horrela, salbuespen kasuetan eta interes nazionalaren edo orokorraren izenean, Ministroen Kontseiluak Israelekin merkataritza harremanak baimendu ahalko ditu. 

Cuerporen arabera, dekretuari esker gardentasuna areagotuko da, eta gobernuak hiru hilabetean behin arauaren aplikazioari buruzko azalpenak emango ditu Kongresuan. 

Ministroen Kontseiluaren argi berdea jaso ondoren, orain Espainiako Kongresuak eman beharko dio oniritzia. 

Israel Espainiako gobernua Gazako Zerrenda Palestina Politika

