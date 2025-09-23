IPAR EUSKAL HERRIA
La Prefectura de Pirineos Atlánticos demanda a cuatro ayuntamientos de Iparralde por colgar la bandera palestina

En concreto, la Prefectura ha acusado a los ayuntamientos de Urruña, Ozaze, Irura e Itsasu de violar el principio de neutralidad que se les presupone. En total, fueron ocho las localidades de Iparralde que colgaron la bandera palestina, pero de momento, la Prefectura ha actuado contra cuatro. 

Frantziako Errepublikako printzipioak urratzen dituela argudiatuz, Pirinio-Atlantikoetako prefekturak Bandera kentzea agindu zion Mauleko udaletxeari. Ostiralean Maulekoa izan zen pausoa ematen lehena. Errepublikako printzipioak urratzen dituela argudiatuz, Pirinio-Atlantikoetako prefekturak bandera kentzea agindu zion. Debeku horren gainetik, Ipar Euskal Herriko hamar bat herrik bandera eskegi dute elkartasunez. Horien artean daude, Urruña, Itsasu, Izura, eta Baigorri.
Bandera palestina en una casa del pueblo de Iparralde. Imagen de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Pirinio Atlantikoetako Prefeturak lau herriko etxe auzitara eraman ditu, Palestinako bandera eskegitzeagatik
author image

EITB

Última actualización

El mismo día en el que Francia reconocío el estado de Palestina, varios ayuntamientos de Iparralde colgaron la bandera palestina en sus fachadas, a pesar de las advertencias de la Prefectura de no hacerlo.  

Este martes la Prefectura de Pirineos Atlánticos ha anunciado que llevará ante los tribunales a los ayuntamientos de Urruña, Ozaze, Izura e Itsaso

En concreto, la Prefectura les acusa de violar el principio de neutralidad que se les presupone. En total, fueron ocho las localidades de Iparralde que colgaron ayer la bandera palestina, pero de momento, la Prefectura ha actuado contra cuatro. 

La semana pasada la Prefectura obligó al Ayuntamiento de Maule a retirar la bandera palestina, alegando que violaba los principios de la República francesa. Además, el Tribunal de Pau ha impuesto a Maule con una sanción administrativa. 

Una decena de localidades de Iparralde cuelgan la bandera palestina por encima de la prohibición
