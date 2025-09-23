La Prefectura de Pirineos Atlánticos demanda a cuatro ayuntamientos de Iparralde por colgar la bandera palestina

El mismo día en el que Francia reconocío el estado de Palestina, varios ayuntamientos de Iparralde colgaron la bandera palestina en sus fachadas, a pesar de las advertencias de la Prefectura de no hacerlo.

Este martes la Prefectura de Pirineos Atlánticos ha anunciado que llevará ante los tribunales a los ayuntamientos de Urruña, Ozaze, Izura e Itsaso.

En concreto, la Prefectura les acusa de violar el principio de neutralidad que se les presupone. En total, fueron ocho las localidades de Iparralde que colgaron ayer la bandera palestina, pero de momento, la Prefectura ha actuado contra cuatro.

La semana pasada la Prefectura obligó al Ayuntamiento de Maule a retirar la bandera palestina, alegando que violaba los principios de la República francesa. Además, el Tribunal de Pau ha impuesto a Maule con una sanción administrativa.