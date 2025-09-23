Pirinio Atlantikoetako Prefeturak Ipar Euskal Herriko lau herriko etxe auzitara eraman ditu, Palestinako bandera eskegitzeagatik
Funtzio publikoari aurreikusten zaion neutraltasuna haustea leporatzen die Urruña, Ozaze, Izura eta Itsasuko herriko etxeei. Ipar Euskal Herriko beste lau herriko etxek ere jarri dute bandera palestinarra, eta ikusteko dago Prefeturak horien aurkako auzibidea hasten duen ala ez.
Atzo, Frantziak Palestinako Estatua aitortu zuen egun berean, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek Palestinako bandera eskegi zuten, aurrez Prefeturak ez egiteko ohartarazi bazien ere.
Biharamunean Pirinio Atlantikoetako Prefeturak jakinarazi duenez, lau herriko etxe —Urruña, Ozaze, Izura eta Itsasu— auzitara eraman ditu. Zehazki, funtzio publikoari aurreikusten zaion neutraltasuna haustea leporatu die.
Ipar Euskal Herriko beste lau herriko etxek ere jarri zuten atzo bandera palestinarra, eta ikusteko dago Prefeturak horien aurkako auzibidea hasten duen ala ez.
Pasa den astean, Prefetak Mauleko herriko etxearen aurka egin zuen Palestinako bandera eskegitzeagatik. Paueko Auzitegiak arrazoia eman dio eta isun administratibo batekin zigortu du.
Frantzia osoan, guztira, 80 herriko etxetan eskegi zuten atzo bandera palestinarra.
