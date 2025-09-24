PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Gestión de los aeropuertos vascos, manifestación por Palestina en Zinemaldia, y asamblea general de la ONU

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Aeropuerto de Bilbao, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: EAEko aireportuen kudeaketa, Palestinaren aldeko manifestazioa Zinemaldian, eta NBEren Batzar Orokorra
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 24 de septiembre de 2025:

Gestión de los aeropuertos vascos: El Gobierno español descarta transferir al Gobierno Vasco la gestión de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián. Según publica Diario Vasco, el Ejecutivo español plantea que el Gobierno Vasco pueda opinar en las decisiones estratégicas, pero rechaza el traspaso por ser una competencia exclusiva del Estado. 

- Manifestación por Palestina en Zinemaldia: La comunidad palestina de Euskal Herria, reunida en el Comité de Solidaridad Palestina-Euskal Herria, ha convocado una manifestación en San Sebastián para denunciar la ocupación israelí y el genocidio contra Palestina, aprovechando la proyección en Zinemaldia de la película The Voice of Hind Rajab. La cinta relata la muerte de una niña palestina de seis años durante un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas. La marcha tendrá lugar a las 18:30 horas en la plaza Okendo.

- Reunión de la ONU: Segundo día de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con la intervención de los jefes de Estados de Ucrania, Irán o Argentina, entre otros. La sesión arrancará a las 15:00 horas.

