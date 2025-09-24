TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: EAEko aireportuen kudeaketa, Palestinaren aldeko manifestazioa Zinemaldian, eta NBEren Batzar Orokorra

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

BILBOKO AIREPORTUA LOIU AEROPUERTO HAIZEA EFE
Bilboko aireportua, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

EAEko aireportuen kudeaketa: Espainiako Gobernuak baztertu egin du aireportuen kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uzteaDiario Vasco egunkariak zabaldutako informazioaren arabera, Eusko Jaurlaritzak erabaki estrategikoetan iritzia eman ahal izatea proposatu du Espainiako Gobernuak, baina eskualdatzea baztertu du, Estatuaren eskumen esklusiboa delako.

- Palestinaren aldeko manifestazioa Zinemaldian: Euskal Herriko komunitate palestinarrak, Palestina-Euskal Herria Elkartasun Batzordean bilduta, Israelen okupazioa eta Palestinaren kontrako genozidioa salatzeko manifestazioa deitu du Donostian, Zinemaldian The Voice of Hind Rajab pelikula emango dutela baliatuta. Mobilizazioa 18:30etan egingo dute, Gipuzkoako hiriburuko Okendo plazan. Hain zuzen ere, ordu horretan bukatuko da, alboan dagoen Victoria Eugenia antzokian, Kaouther Ben Haniak zuzendutako pelikularen emanaldia.

- NBEren Batzar Orokorra: Nazio Batuen Erakundearen Batzar Orokorrak jarraipena izango du asteazken honetan. Bigarren eguneko saioa 15:00etan hasiko da, eta, besteak beste, Ukraina, Iran edota Argentinako estatuburuek hartuko dute hitza. 

MADRID, 22/07/2025.- La diputada de JxCat Míriam Nogueras interviene en el Pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Chema Moya
Duela  min.

Kongresuak atzera bota du migrazio eskumena Kataluniako Gobernuaren esku uzteko Juntsek eta PSOEk adostutako lege proposamena                          

Podemosek lege testuaren aurka bozkatu du PPrekin eta Voxekin batera, "arrazista" dela iritzita. Horiei Sumarreko bi diputatu batu zaizkie, boto diziplina hautsita. Miriam Nogueras Juntseko bozeramaileak muturreko eskuina eta muturreko ezkerra kritikatu ditu Kataluniaren aurkakoak direla iritzita. 

Goiak Donostiako autobus geltokiko kafetegia lekuz aldatzea proposatu du, itxarongunea handitzeko

Donostiako alkatearen arabera, "garai batean aurreikusi zen gaur egun instalazio hori erabiltzen duten autobus askok, Gasteiz eta Bilbo jatorri-helmuga dutenek, desagertuko zirela 'euskal Y' abiadura handiko trenaren zerbitzua martxan jartzean", baina "asko atzeratzen" ari da. "Ez dakigu zein urtetan erabili ahal izango dugun abiadura handiko trena", deitoratu du.  

