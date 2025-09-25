EAJ-PNV
El PNV celebrará un Alderdi Eguna bajo el lema "Batzen gaituzten hariak" con un formato renovado

Maitane Ipiñazar
Maitane Ipiñazar. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Formatu berri batekin ospatuko du EAJk Alderdi Eguna igandean, "Batzen gaituzten hariak" lelopean

Última actualización

El Alderdi Eguna de este año llega con novedades, ya que el gran escenario habitual será sustitudído por uno  circular situado en el centro del recinto, casi al ras de la militancia y habrá cuatro pantallas gigantes sobre él. Según dicen desde el EBB, es un formato para simbolizar que el PNV es un partido dinámico que representa el centro,  y que ha sido un eje central en la construcción de Euskadi.

 

