EAJk formatu berriz ospatuko du Alderdi Eguna igandean, 'Batzen gaituzten hariak' lelopean
Aurten, eszenatokia zelaiaren erdian egongo da, biribila izango da, eta lau pantaila erraldoi jarriko dituzte, afiliatuek bertan gertatutako guztiaren berri izan dezaten. EBBk adierazi duenez, formatu berritzaile horrekin, EAJ, alderdi gisa erdian dagoela, herriaren eraikuntzan funtsezkoa dela eta gizartearekin batera eboluzionatzen duen alderdi dinamikoa dela irudikatu nahi dute.
Etxanobek adingabeen harrera ereduari buruz "sakon hausnartzea" eskatu du
"Inplikazio sozial eta instituzional handiagoa eskatzen dugu, bereziki gertakari larrien aurka egin behar denean, hala nola adingabeen nazioarteko fluxua eta gure lurralderako sarbidea kontrolatzen duten mafiak egiten dituztenean, eta identifikazio agiri ofizialak faltsutzen dituztenean", ohartarazi du.
Gazara bidean den Global Sumud flotillari laguntzeko ontzi bat bidaliko duela iragarri du Pedro Sanchezek
"Kideek zailtasunen bat izanez gero erreskatatu ahal izateko bidaliko dugu, horrelakorik ez gertatzea espero dugun arren", gaineratu du Sanchezek, eta flotilla horretan dauden espainiarrak "munduko milioika lagunen elkartasunaren adierazgarri" direla adierazi du.
Albiste izango da: 40 urte Monbar Hoteleko atentatua izan zela, Pentsiodunen herri-ekimena eta Zinemaldia
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Pedro Sanchezek adierazi du emaztea eta anaia errugabeak direla eta egia gailenduko dela
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi du ziur dagoela Begoña Gomez emaztea eta David Sanchez anaia errugabeak direla, eta "denborak gauzak bere lekuan jarriko" dituela, eta egia gailenduko dela. Sanchezek emaztearen eta anaiaren egoera judizialari buruz hitz egin du New Yorken emandako prentsaurrekoan, NBEren goi-bilera dela eta.
40 urte igaro dira Baionako Monbar hoteleko atentatutik, GALek egindako odoltsuena
Lau pertsona hil zituzten, tirokatuta, eta bostgarren bat zauritu zuten. Urte batzuk geroago hilketaren autore materialak epaitu zituzten: Marseillako bi mertzenario. Epaiketan zehar, Espainiako Estatuko zerbitzu sekretuek kontratatu zituztela aitortu zuten, baina ikerketa itxi zuten, froga faltagatik.
Pentsioei buruzko eztabaidari "bizkarra ez emateko" eskatu die EH Bilduk EAJri eta PSEri
EH Bilduk pentsioen inguruko eztabaidari bide emateko eskatu die EAJri eta PSEri. Akats larritzat eta kezkagarritzat jo dute 145.000tik gora lagunek egindako eskaerari bizkarra ematea.
PPk "autogobernuari buruz" hausnartzea eskatu du, "ondo kudeatu" behar baita, "ongizatea ekarri ekartzen duen arren"
Laura Garridok EAEk dituen eskumenei eta horiek kudeatzeko moduari buruzko "hausnarketa" egiteko eskatu du, "arazoak" ditugulako eskumenak ditugun eremuetan. Legebiltzarreko PPren bozeramailearen ustez, "oso argia" da etxebizitzaren auzian, besteak beste. "40 urte daramatzagu EAJrekin eta PSErekin Jaurlaritzan, eta jarraitu dituzten politikek ez dute etxebizitzaren arazoa konpondu, haien legeek tenkarazi dute merkatua", gaineratu du.
Begoña Gomez herri epaimahai batek epaitzea proposatu du Peinado epaileak, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita
Datorren larunbatean epaitegira joateko dei egin dio, 18:00etan, aurretiazko agerraldia egin dezan. Espainiako Gobernuak Peinadoren erabakia kritikatu du, "surrealista" dela iritzita, eta epaimahai inpartzial batek "gauzak dagokien tokian" jarriko dituela espero du.
Kongresuak atzera bota du migrazio eskumena Kataluniako Gobernuaren esku uzteko Juntsek eta PSOEk adostutako lege proposamena
Podemosek lege testuaren aurka bozkatu du PPrekin eta Voxekin batera, "arrazista" dela iritzita. Horiei Sumarreko bi diputatu batu zaizkie, boto diziplina hautsita. Miriam Nogueras Juntseko bozeramaileak muturreko eskuina eta muturreko ezkerra kritikatu ditu Kataluniaren aurkakoak direla iritzita.