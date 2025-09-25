PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: 40 años del atentado en el Hotel Monbar, Iniciativa popular de los pensionistas y Zinemaldia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PENSIONISTAS PENTSIODUNAK GASTEIZ
Manifestación de pensionistas. Foto: EFE
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 8 de septiembre de 2025:

- 40 años del atentado del hotel Monbar: Cuatro personas fueron asesinadas y una quinta resultó herida en la mayor masacre de los GAL. Años después dos de los autores materiales fueron condenados. Eran mercenarios de Marsella y declararon en el juicio que habían sido contratados por los servicios secretos españoles, aunque esa investigación fue archivada por falta de pruebas.

- Debate sobre las pensiones: El pleno del Parlamento Vasco debate hoy la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular promovida por el Movimiento de Pensionistas para garantizar un complemento de pensiones que las iguale al salario mínimo. Por su parte, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado una manifestación para denunciar "el bloqueo del Gobierno Vasco a debatir la ILP sobre las pensiones".

- Zinemaldia: Colin Farrell ya está en la capital guipuzcoana y desplegará todo el glamour con el estreno de su película "Ballad of a Small Player".  También se estrenará el film "Omburen itzala", de Patxi Bisquert.

Pedro Sánchez asegura que su mujer y su hermano son inocentes y la verdad se impondrá

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reiterado su convencimiento de que su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez son inocentes en las causas judiciales en que se encuentran incursos y de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y la verdad se impondrá. Sánchez se ha referido a la situación judicial de su mujer y su hermano en rueda de prensa en Nueva York para hacer balance de su agenda en Estados Unidos con motivo de la semana de alto nivel de la ONU.

El PP pide hacer "una evaluación del autogobierno" porque, aunque conlleva bienestar, "hay que gestionar bien"

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha instado a hacer "una reflexión" sobre las competencias que tiene la CAV y "cómo se gestionan", ya que, en su opinión, "tenemos problemas en los ámbitos en los que tenemos competencias". La portavoz del PP ha considerado que esa situación es "muy clara" en la cuestión de la vivienda, porque "llevamos 40 años con el PNV y el PSE en el Gobierno y las políticas que han seguido no han solucionado el problema de la vivienda, sus leyes han tensionado el mercado, y eso lo han hecho entre ellos dos".
El Congreso tumba la proposición de ley de Junts y PSOE para traspasar la competencia de inmigración a Cataluña

Podemos ha sumado sus votos a los del PP y Vox por considerarla racista, rompiendo así el bloque de investidura. Dos diputados de Sumar también se han sumado al rechazo, en contra de la disciplina de voto de la coalición. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado que “la extrema izquierda y la extrema derecha (españolas) son igual de anticatalanas”.

