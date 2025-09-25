Será noticia: 40 años del atentado en el Hotel Monbar, Iniciativa popular de los pensionistas y Zinemaldia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 8 de septiembre de 2025:

- 40 años del atentado del hotel Monbar: Cuatro personas fueron asesinadas y una quinta resultó herida en la mayor masacre de los GAL. Años después dos de los autores materiales fueron condenados. Eran mercenarios de Marsella y declararon en el juicio que habían sido contratados por los servicios secretos españoles, aunque esa investigación fue archivada por falta de pruebas.

- Debate sobre las pensiones: El pleno del Parlamento Vasco debate hoy la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular promovida por el Movimiento de Pensionistas para garantizar un complemento de pensiones que las iguale al salario mínimo. Por su parte, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado una manifestación para denunciar "el bloqueo del Gobierno Vasco a debatir la ILP sobre las pensiones".

- Zinemaldia: Colin Farrell ya está en la capital guipuzcoana y desplegará todo el glamour con el estreno de su película "Ballad of a Small Player". También se estrenará el film "Omburen itzala", de Patxi Bisquert.