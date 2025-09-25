40 años del atentado del hotel Monbar de Baiona, la mayor masacre de los GAL

Este jueves, 25 de septiembre, se conmemora el 40 aniversario del atentado del hotel Monbar de Baiona, conocido como uno de los más sangrientos realizados por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Murieron cuatro personas y una quinta resultó herida.

El 25 septiembre de 1985 varias personas entraron en el restaurante del hotel hacia las 21:15 horas y comenzaron a disparar contra las víctimas. Agustín Irazustabarrena Urruzola, Inaxio Asteasuinzarra Pagola y Jose Mari Etxaniz Maiztegi murieron en el acto. Sabin Etxaide Ibarguren murió pocas horas después en el hospital de Baiona. En el atentado resultó herido una quinta persona, Jean Iriart. La policía encontró 15 balas de 9 milímetros en el escenario.

Los asesinos huyeron a pie, aunque, tras ser perseguidos por varios ciudadanos, dos de ellos fueron detenidos.

Los GAL reconocieron la autoría del atentado, mientras que ETA emitió un comunicado afirmando que los cuatro asesinados eran parte de su organización.

Los días posteriores se vivieron con gran tensión. El traslado de los cuerpos a Gipuzkoa y los funerales en sus pueblos de origen (Astigarraga, Hernani, Urretxu y Zestoa) se llevaron a cabo en medio de una fuerte presencia policial.

Los dos detenidos, los mercenarios de Marsella Lucien Mattei y Pierre Frugoli, fueron juzgados y condenados a cadena perpetua por la justicia francesa. En el juicio, uno de ellos declaró que habían sido contratados por agentes del servicio secreto español.

A raíz de esa declaración se investigó a los expolicías José Amedo y Michel Domínguez, pero en 1991 el caso fue archivado por falta de pruebas. En 1995 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió reactivar la investigación, que se volvió a cerrar en 2001 sin avances.

Exposición de Gogora

Con motivo de este aniversario, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora inaugurará una exposición sobre el atentado del Monbar el próximo lunes, 29 de septiembre, en la casa de cultura Ernst Lluch de Donostia. Se podrá visitar hasta el 20 de octubre.