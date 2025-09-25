40 urte igaro dira Baionako Monbar hoteleko atentatutik, GALek egindako odoltsuena
Lau pertsona hil zituzten tirokatuta eta bostgarren bat zauritu zuten. Urte batzuk geroago hilketaren autore materialak epaitu zituzten, Marsellako bi mertzenario. Epaiketan zehar, Estatu espainiarreko zerbitzu sekretuek kontratatu zituztela aitortu zuten, baina ikerketa hori froga faltagatik itxi zuten.
Ostegun honetan, irailak 25, bete dira 40 urte Baionako Monbar hoteleko atentatua gertatu zenetik. GALek egindako odoltsuena izan zen: lau pertsona hil eta bostgarren bat zauritu zuten.
1985eko irailaren 25ean hainbat lagun sartu ziren hoteleko jatetxean gaueko 21:15ak aldera eta elkarrekin bilduta zeuden biktimen aurka tiroka hasi diren. Agustin Irazustabarrena Urruzola, Inaxio Asteasuinzarra Pagola eta Jose Mari Etxaniz Maiztegi lekuan bertan hil ziren. Sabin Etxaide Ibarguren, berriz, handik ordu gutxira zendu zen Baionako erietxean.
Atentatuan Jean Iriart ere zauritu zen. Poliziak 9 milimetroko 15 bala-zorro aurkitu zituen gertaeren lekuan.
Hiltzaileek korrika alde egin zuten, baina hainbat herritar atzetik joan zitzaizkien eta haietako bi geldiarazi eta atxilotzea lortu zuten.
GALek atentatuaren egiletza onartu zuen. ETAk, bere aldetik, komunikatua igorri zuen lau hildakoak taldeko kide zirela baieztatuz.
Hurrengo egunak tentsio handikoak izan ziren. Poliziaren presentzia nabarmena izan zen bai hilotzak Gipuzkoara eramaten zituzten bitartean, baita haien jatorrizko herrietan (Astigarraga, Hernani, Urretxu eta Zestoa) egin ziren elizkizun eta hobiratzeetan ere.
Bi atxilotuen epaiketa 1989an egin zen. Lucien Mattei eta Pierre Frugoli Marsellako mertzenarioak ziren eta epaiketan aitortu zuten Espainiako zerbitzu sekretuak kontratatuta aritu zirela. Bizi arteko espetxe zigorra ezarri zieten.
Deklarazio horri lotuta, Jose Amedo eta Michel Dominguez polizia ohiak ikertu zituzten, baina 1991an kasua itxi zuten froga nahikorik ez zegoela argudiatuta. 1995an Audientzia Nazionaleko Baltasar Garzon epaileak ikerketa berrabiaraztea erabaki zuen. Prozesu hau ere froga nahikorik aurkitu ez zuelako itxi zuen 2001 urtean.
Gogoraren erakusketa
Urteurrena oroitzeko, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Gogora Institutuak Monbar hoteleko atentatuari buruzko erakusketa bat zabalduko du hurrengo astelehenean, irailaren 29, Donostiako Ernst Lluch kultur etxean. Urriaren 20ra arte egongo da ikusgai.
