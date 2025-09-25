TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango da: 40 urte Monbar Hoteleko atentatua izan zela, Pentsiodunen herri-ekimena eta Zinemaldia

Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

PENSIONISTAS PENTSIODUNAK GASTEIZ
Pentsiodunen manifestazioa. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira astelehen honetako, 2025eko irailaren 8ko  titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:

- 40 urte Monbar hoteleko atentatutikLau pertsona hil zituzten tirokatuta eta bostgarren bat zauritu zuten.GALek egindako odoltsuenean. Urte batzuk geroago hilketaren autore materialak epaitu zituzten, Marsellako bi mertzenario. Epaiketan zehar, Estatu espainiarreko zerbitzu sekretuek kontratatu zituztela aitortu zuten, baina ikerketa hori froga faltagatik itxi zuten.

- Pentsioei buruzko eztabaidaPentsioen osagarri bat bermatzeko Pentsiodunen Mugimenduak sustatutako legegintzako herri-ekimeneko lege-proposamena aintzat hartzea eztabaidatu dute gaur Eusko Legebiltzarrean. Bestalde, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak manifestazio bat deitu du "Eusko Jaurlaritzak pentsioei buruzko ILPa eztabaidatzeko blokeoa" salatzeko.

- Zinemaldia: Colin Farrell Gipuzkoako hiriburuan da dagoeneko eta glamour osoa zabalduko du "Ballad of a Small Player" filmaren estreinaldiarekin.  Patxi Bisquerten "Omburen itzala" filma ere estreinatuko da.

Pentsioak 2024 Eusko Legebiltzarra Polizia abusuen biktimak Zinemaldia Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedro Sanchezek adierazi du bere emaztea eta anaia errugabeak direla eta egia gailenduko dela

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi du ziur dagoela Begoña Gomez bere emaztea eta David Sanchez bere anaia errugabeak direla auzi judizialetan, eta "denborak gauzak bere lekuan jarriko" dituela eta egia gailenduko dela. Sanchezek emaztearen eta anaiaren egoera judizialari buruz hitz egin du New Yorken emandako prentsaurrekoan, NBEren goi mailako astea dela eta.

Laura Garrido Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PPk "autogobernuari buruz" hausnartzea eskatu du, "ondo kudeatu" behar baita, "ongizatea ekarri ekartzen duen arren"

Laura Garridok EAEk dituen eskumenei eta horiek kudeatzeko moduari buruzko "hausnarketa" egiteko eskatu du, "arazoak" ditugulako eskumenak ditugun eremuetan. Legebiltzarreko PPren bozeramailearen ustez, "oso argia" da etxebizitzaren auzian, besteak beste. "40 urte daramatzagu EAJrekin eta PSErekin Jaurlaritzan, eta jarraitu dituzten politikek ez dute etxebizitzaren arazoa konpondu, haien legeek tenkarazi dute merkatua", gaineratu du.

MADRID, 22/07/2025.- La diputada de JxCat Míriam Nogueras interviene en el Pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Chema Moya
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kongresuak atzera bota du migrazio eskumena Kataluniako Gobernuaren esku uzteko Juntsek eta PSOEk adostutako lege proposamena                          

Podemosek lege testuaren aurka bozkatu du PPrekin eta Voxekin batera, "arrazista" dela iritzita. Horiei Sumarreko bi diputatu batu zaizkie, boto diziplina hautsita. Miriam Nogueras Juntseko bozeramaileak muturreko eskuina eta muturreko ezkerra kritikatu ditu Kataluniaren aurkakoak direla iritzita. 

