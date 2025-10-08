NUEVA ECONOMÍA FORUM
El lehendakari destaca que es "es más relevante" lo que une al PNV y al PSE-EE "que los que nos separa"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak azpimarratu du "garrantzitsuagoa" dela EAJ eta PSE-EE batzen dituena "banatzen gaituena baino"
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha puesto en valor la estabilidad del gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE en un discurso en el foro Nueva Economía de Madrid. 

Imanol Pradales Madrid PSE EE EAJ-PNV Política

Más noticias sobre politica

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esteban acusa a Andueza de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria"

Esteban ha asegurado que las recientes declaraciones de Andueza están "fuera de lugar" y generan tensión y desconfianza, ante lo que ha precisado que el Gobierno Vasco está trabajando "bien". Esteban está convencido de que existe la posibilidad de alcanzar "un gran acuerdo" con PSE-EE en materia de euskera y el requisito de euskera en las OPEs. 

