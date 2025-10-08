Lehendakariak azpimarratu du "garrantzitsuagoa" dela EAJ eta PSE-EE batzen duena "banatzen gaituena baino"
Imanol Pradales lehendakariak EAJren eta PSE-EEren arteko koalizio gobernuaren egonkortasuna nabarmendu du Madrilgo Nueva Economia foroan egindako hitzaldian. Jatorrizko hitzak, gaztelaniaz.
Euskadik "egonkortasunerako faktore" gisa duen papera aldarrikatu du Pradalesek Madrilen, eta Estatutua urtea amaitu baino lehen betetzea eskatu du
Pradalesek bere lehen hitzaldia eman du Espainiako hiriburuan, Nueva Economía Forumean. Bertan azpimarratu duenez, Euskadik "ez ditu eskumen hutsalak onartuko", eta Estatuaren ikuspegi berri bat eskatu du, birzentralizazioa eta blokeo politikoa gaindituko dituena.
'Koldo auziaren' batzordean Sanchez deklaratzera deituko dutela iragarri du Feijook
"Bi gauza esango dizkizut: lehena, oso zaila egingo zaizu, baina egia esatera behartuta zaude. Eta bigarrena, zu zara guztiaren arduradun nagusia", aurpegiratu dio oposizioko buruak Espainiako presidenteari Senatuko Gobernuaren kontrol saioan.
Kongresuak tramitera onartu du legez kanpoko pisu turistikoen publizitatea debekatzeko EH Bilduren lege-proposamena
PSOEren, Sumarren, Juntsen, ERCren, Podemosen, EAJren, BNGren, Coalicion Canariaren, Jose Luis Abalos Talde Mistoko ministro ohi sozialistaren eta Agueda Mico Talde Mistoko Compromiseko diputatuaren babesarekin lortu du aurrera egitea.
Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"
Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen; horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean.
Pisu turistikoei buruzko Lege Proposamena onartzeko beharrezko babesa lortzea espero du EH Bilduk
Arratsaldean, Kongresuak, EH Bilduren Lege Proposamena eztabaidatuko du, plataformei legez kanpoko edo lizentziarik gabeko pisu turistikoak kontratatzea eta iragartzea debekatzeko. Eginez gero, milioi bat euro arteko isunak ezartzea jasotzen du proposamenak.
Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari
Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban.
Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokoloa sinatuko dute ostiralean, Osasun, Industria Eraldaketa, Kultura eta Euskara arloetan
Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu du onartu egin dutela Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko lankidetzarako protokolo orokor bat.
Epaileak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu berriro
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia berriro deklaratzera deitu ditu, urriaren 15ean eta 16an, hurrenez hurren.
Eneko Goia: "Eneko Andueza ahobero hutsa da"
Donostiako alkateak Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak atzo esandakoa gezurtatu egin du. Alegia, jeltzaleek EAJ eta PSEren arteko koalizioa arriskuan jarriko dutela, EH Bildurekin politika identitarioak ezartzeko akordioak bultzatzen jarraitzen badute. Eneko Goia baikor agertu da, Gobernu Programa arazorik gabe betetzen ari delako.