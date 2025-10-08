EKONOMIA FORUM BERRIA
Lehendakariak azpimarratu du "garrantzitsuagoa" dela EAJ eta PSE-EE batzen duena "banatzen gaituena baino"

Imanol Pradales lehendakariak EAJren eta PSE-EEren arteko koalizio gobernuaren egonkortasuna nabarmendu du Madrilgo Nueva Economia foroan egindako hitzaldian. Jatorrizko hitzak, gaztelaniaz. 

Imanol Pradales Madril PSE EE EAJ Politika

Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"

Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen;  horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean. 

Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari

Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban. 

