Sesión de control al Gobierno
Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

"Le digo dos cosas: primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", ha espetado el líder de la oposición al presidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
MADRID, 08/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), escucha la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (de espaldas), durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. El Gobierno vuelve a enfrentarse en el Congreso a una jornada difícil en la que quiere sacar adelante su decreto ley para el embargo de armas a Israel y la ley de Movilidad Sostenible, y en ambos casos ya solo depende de Podemos, que mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto. EFE/ Chema Moya
Feijóo, de espaldas, frente a Sánchez, en la sesión de contro al Gobierno. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Feijook iragarri du PPk urrian deituko duela Sanchez Senatuko 'Koldo auzia' ren batzordera
author image

EITB

Última actualización

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. "Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

"Hoy se acabó la huida", ha apuntado el líder del PP en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que ha afirmado que el problema del presidente no es que "esté rodeado de corrupción" sino que es "imposible haber delinquido" sin él.

En su réplica, y después de que el presidente del PP haya apuntado a una presunta financiación ilegal del PSOE tras el informe de la Guardia Civil, Sánchez le ha recomendado leer "la página 28" del citado informe para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas". "Elija bien sus batallas", ha dicho Feijóo.

Esteban acusa a Andueza de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria"

Esteban ha asegurado que las recientes declaraciones de Andueza están "fuera de lugar" y generan tensión y desconfianza, ante lo que ha precisado que el Gobierno Vasco está trabajando "bien". Esteban está convencido de que existe la posibilidad de alcanzar "un gran acuerdo" con PSE-EE en materia de euskera y el requisito de euskera en las OPEs. 

