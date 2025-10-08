Gobernuaren kontrol-saioa
'Koldo auziaren' batzordean Sanchez deklaratzera deituko dutela iragarri du Feijook

"Bi gauza esango dizkizut: lehena, oso zaila egingo zaizu, baina egia esatera behartuta zaude. Eta bigarrena, zu zara guztiaren arduradun nagusia", aurpegiratu dio oposizioko buruak Espainiako presidenteari Senatuko Gobernuaren kontrol saioan.

MADRID, 08/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), escucha la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (de espaldas), durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. El Gobierno vuelve a enfrentarse en el Congreso a una jornada difícil en la que quiere sacar adelante su decreto ley para el embargo de armas a Israel y la ley de Movilidad Sostenible, y en ambos casos ya solo depende de Podemos, que mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto. EFE/ Chema Moya
Feijoo, bizkarra emanda, Sanchezen aurrean, Gobernuaren aurkako saioan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak asteazken honetan iragarri duenez, Alderdi Popularrak Pedro Sanchez Espainiako gobernuburua deituko du urrian Senatuko 'Koldo auzia' ren ikerketa batzordean. "Bi gauza esango dizkizut: lehena, oso zaila izango zaizu, baina egia esatera behartuta zaude. Eta bigarrena, zu zara guztiaren arduradun nagusia", aurpegiratu dio Feijook Sanchezi Senatuan Gobernua kontrolatzeko saioan.

"Gaur amaitu da ihes egitea", adierazi du PPko buruak, eta gaineratu du presidentearen arazoa ez dela "ustelkeriaz inguratuta egotea", baizik eta bera gabe "ez legokeela deliturik".

Bere erantzunean, eta PPko presidenteak Guardia Zibilaren txostenaren ostean PSOEren ustezko legez kanpoko finantziazio bati buruz hitz egin ostean, Pedro Sanchezek txosten horretako "28. orrialdea" irakurtzea gomendatu dio, "bere akusazioak erabat faltsuak" direla ikusteko.

PP Psoe Pedro Sanchez Espainiako gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Politika

