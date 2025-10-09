TRANSFERENCIAS
El Gobierno Vasco apuesta por la gestión completa del "puerto estratégico" de Pasaia

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.
Euskaraz irakurri: Pasaiako portua osorik kudeatu nahi du Eusko Jaurlaritzak: "Portu estrategikoa da"
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha admitido que quedan las transferencias más difíciles de traspasar, ya que son las últimas para completar el Estatuto de Gernika.  Son las diez con las que se completaría el Estatuto, y entre ellas están los puertos de Bilbao y Pasaia y el régimen económico de la Seguridad Social. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Política

