Andueza ha precisado que en una coalición de gobierno es muy importante que "las relaciones estén bien engrasadas y que haya una buena interlocución y diálogo", tal y como ha afirmado que existía entre él y Andoni Ortuzar, entre los que ha indicado que había "sintonía personal e interlocución de confianza". Preguntado por si esa confianza no existe con Aitor Esteban, ha reconocido que no ha hablado con él en los últimos días.