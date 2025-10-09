TRANSFERENTZIAK
Eusko Jaurlaritzak Pasaiako portua osorik kudeatu nahi du: "Portu estrategikoa da"

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburua.

EITB

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburua Pasaiako portuaren etorkizunari buruz mintzatu da komunikabideekin izan duen gosari informatiboan. 

EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Politika

GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"
18:00 - 20:00
GKSk bandera palestinarra kendu du Azpeitiko batzokiko balkoitik, EAJ "genozidioaren konplizea" dela iritzita

Ekintza Azpeitiko Gaztetxeak aldarrikatu du bere sare sozialetan egindako bideo baten bidez. Horretan ikus daiteke gazte batzuk eskaileretara igotzen eta batzokiko balkoitik Palestinako bandera kentzen. Ohar baten bidez, "Palestinako herriari kalte egitea" leporatu dio EAJk Gazte Koordinadora Sozialistari, "pseudo-politika partidario higuingarri bat eginez".

ubarretxena torres
18:00 - 20:00
"Eskualdatzeko dauden eskumenak ixteko 10 proposamen zehatz"aurkeztu dizkio Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak hamar dokumentu eman dizkio gaur  Angel Victor Torres Espainiako Gobernuko Lurralde Politikako ministroari, eskualdetzeke dauden transferentzien inguruan "euskal proposamenak zehazten dituztenak".  "Ez dugu pribilegiorik eskatzen, errespetu instituzionala baizik eta legea betetzea", esan du Ubarretxenak. 

